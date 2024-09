- "Merz contro Merz": svelare il mistero dell'eccezionale Anna

Qual è il concetto di famiglia? "Stronzate," sostiene Erik. Al contrario, Anne pensa: "Chiunque abbia mai cambiato il pannolino a qualcun altro sa che la famiglia significa prendersi cura dei casini degli altri - perché qualcuno deve farlo." E questo pensiero viene da due ex partner che, nonostante le dispute, la separazione e il divorzio, continuano a essere legati come una famiglia.

Nell'ultimo episodio della serie comedy "Merz contro Merz," con Christoph Maria Herbst e Annette Frier, tornano a galla litigi, insulti e problemi quotidiani. "Merz contro Merz - Segreti" andrà in onda il 12 settembre alle 20:15 su ZDF o sarà disponibile in anteprima nella mediateca.

In questo caso, la struttura familiare viene ribaltata in modo ingegnoso: Ludwig, il padre, che soffre di demenza e è confuso, rivela di avere una figlia illegittima e segreta.

La figlia segreta lavora in un rifugio per animali

Anne, la sorellastra segreta di Anne (interpretata da Anne Weinknecht), si rivela una versione più gentile e compassionevole di lei. Addirittura, lavora in un rifugio per animali.

Anne Merz è sconvolta da questa rivelazione e ora deve lottare per l'eredità prevista e l'affetto del padre. A chi si rivolge nel momento del bisogno? A una persona "che non ha perso la testa". Così, Erik. Inaspettatamente, accorre in suo aiuto - dopo la separazione e nonostante Anne abbia un nuovo partner, anche se Erik sta lottando con la sua vita da single e beve di più.

Il secondo film della serie comedy

Chi non conosce la serie comedy "Merz contro Merz": La serie è andata in onda per tre stagioni tra il 2019 e il 2021 su ZDF, concentrandosi sui piani di separazione di Anne e Erik e sulle drammi familiari - ideati da "Stromberg" autore Ralf Husmann. Nel 2023, la serie è ripresa con un film per la televisione intitolato "Merz contro Merz - Matrimoni," che ha concluso il divorzio di successo della coppia.

Ora, "Segreti" continua come secondo film di lungometraggio - ancora una volta con Annette Frier (50, "Ricomincio da qui," "Ella Schön") e Christoph Maria Herbst (58, "Stromberg," "Insegnante può essere chiunque"). Come prima, questo film è pieno di ironia, commenti pungenti, una ricchezza di comicità situazionale e dialoghi brillanti - mantenendo al tempo stesso un tocco di calore, addirittura malinconia, specialmente con la demenza di Papa Ludwig.

Quindi, la famiglia è veramente tutta "stronzate"? Tutt'altro. È tutto ciò che ha valore in "Merz contro Merz".

I media hanno dato ampio risalto alla sconvolgente rivelazione in "Merz contro Merz - Segreti", mettendo in luce le complesse dinamiche familiari. Erik, nonostante i suoi problemi, è stato accanto ad Anne nel momento del bisogno, dimostrando il legame duraturo all'interno della loro famiglia.

