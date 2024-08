La figura di spicco della CDU Merz ha recentemente visitato la Germania orientale per sostenere i principali candidati del suo partito nelle prossime elezioni nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo. Successivamente, ha lanciato un monito contro l'ingerenza occidentale, sottolineando che allearsi con l'AfD significa la fine certa del suo partito. Ha anche avuto un messaggio forte per il BSW.

In vista delle prossime elezioni, Merz ha ribadito senza mezzi termini che la CDU non si alleerà con l'AfD. "Un simile passo segnerebbe la fine della CDU", ha dichiarato. Secondo lui, l'obiettivo dell'AfD è identico: la distruzione della CDU. "Non dobbiamo tendere la mano a coloro che vogliono cancellare politicamente", ha dichiarato Merz.

Merz ha sottolineato che la maggioranza degli iscritti alla CDU disapprova la collaborazione con l'AfD, con una piccola minoranza a favore. "Continueremo a comunicare che ci sono limiti a ciò che consideriamo conservatore. Questi limiti sono superati quando diventa estremismo di destra, radicalismo di destra, antidemocratico, antisemitismo e xenofobia", ha spiegato Merz.

Riguardo a una possibile alleanza con l'alleanza di Sahra Wagenknecht - che non è esclusa dalla CDU - Merz ha detto che le decisioni post-elettorali spettano alle associazioni statali. Ha anche consigliato di non intromettersi. "Chiedo a tutti quelli del 'bubble' occidentale di tenere per sé le proprie opinioni. Non giova alle associazioni statali che lavorano in condizioni difficili", ha detto Merz.

Contemporaneamente, Merz ha duramente criticato la presidente del BSW, Sahra Wagenknecht. "La Wagenknecht presenta le elezioni statali come se fossero questione di vita o di morte. Una simile affermazione non è solo ignorante, potrebbe addirittura costituire una frode elettorale e un abuso delle elezioni statali se il cosiddetto BSW desse l'impressione che simili questioni possano essere risolte a livello statale", ha rimproverato Merz. Né il ritiro della NATO sarà deciso a Dresda né i missili americani a medio raggio saranno schierati a Erfurt, ha affermato.

Wagenknecht aveva citato la fine degli invii di armi all'Ucraina e più iniziative diplomatiche del governo come condizioni per l'impegno del BSW nell'amministrazione della Turingia. Ha anche sottolineato la sua opposizione al dispiegamento di missili americani.

Merz sostiene fermamente che la CDU non si alleerà con l'AfD, poiché i loro obiettivi sono in linea con la distruzione del partito. Al contrario, c'è un dibattito in corso sulla possibile collaborazione con l'alleanza di Sahra Wagenknecht, ma Merz insiste che le decisioni post-elettorali spettano alle associazioni statali.

Leggi anche: