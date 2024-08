Merz:_"Il Cancelliere federale non è più in grado di mantenere il controllo della sua nazione"

Un incontro pianificato tra il presidente della CDU Merz e il cancelliere Scholz si è trasformato in una sessione cruciale dopo l'incidente terroristico a Solingen. Merz sta incoraggiando Scholz a collaborare per modificare la politica migratoria - sfidando i partner di coalizione.

Il leader della CDU Friedrich Merz ha proposto un'iniziativa congiunta per ridurre in modo significativo l'immigrazione illecita, sfidando così la coalizione su questo tema. Merz ha affermato che ciò potrebbe essere ottenuto collaborando con partner di coalizione ricettivi o addirittura solo dai cristiano-democratici e socialdemocratici, entrambi con una maggioranza significativa nel Bundestag.

Merz ha chiarito che questa proposta deriva dalla sua profonda preoccupazione per il Paese, sostenendo che il cancelliere Scholz sta perdendo il controllo del Paese e la fiducia del pubblico. I cittadini credono che i leader politici, in particolare Scholz e lui, debbano affrontare i problemi e non limitarsi a descriverli. Merz insistere sul fatto che l'afflusso illecito di migranti in Germania deve essere notevolmente ridotto. Ha riconosciuto che il suo partito, la CDU/CSU, condivide la responsabilità per l'escalation dell'immigrazione illecita in Germania.

"Emergenza nazionale"

Merz ha proposto di negare l'ingresso ai richiedenti asilo al confine tedesco. A suo parere, ciò sarebbe legalmente permesso poiché tutti hanno già attraversato almeno un Paese sicuro di origine, il che significa che hanno attraversato "almeno un Paese in più del necessario" secondo le norme dell'UE. Ha suggerito che se ci sono effettivamente problemi con la legge dell'UE, questi devono essere rivisti o giustificare la dichiarazione di un' "emergenza nazionale" secondo i trattati dell'UE.

In particolare, Merz ha proposto a Scholz di convocare urgentemente un voto nel Bundestag per apportare modifiche legislative urgenti. Prima di ciò, una persona ciascuno dal governo e dall'Unione dovrebbe specificare le rispettive aree legislative. Merz ha menzionato la Legge sulla residenza, la Legge sull'assistenza ai richiedenti asilo e la Legge sulla polizia federale come aree in considerazione. Ha nominato il capo della attività parlamentare dell'Unione, Thorsten Frei, come negoziatore per l'Unione.

Merz si aspetta che Scholz accetti di collaborare. A suo parere, Scholz dovrebbe e vorrà accettare questa offerta, ha affermato. "Questa è l'offerta dell'opposizione al governo, o almeno alle parti del governo aperte alla cooperazione". Sarebbe cruciale raggiungere un accordo nella prima settimana della sessione del Bundestag - a partire dal 9 settembre - per prendere decisioni iniziali.

Merz ha menzionato che l'incontro previsto con Scholz era stato pianificato in anticipo. Tuttavia, dopo l'attacco terroristico a Solingen con tre morti e otto feriti, l'attenzione si è concentrata esclusivamente sui problemi legati alla migrazione.

