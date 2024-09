- Merle Frohms, il portiere, dichiara la sua partenza dalla nazionale.

La portiere Merle Frohms ha deciso di concludere subito la sua esperienza con la nazionale tedesca. La 29enne del VfL Wolfsburg ha ufficialmente comunicato al nuovo allenatore Christian Wück la sua indisponibilità, come confermato dalla DFB. Frohms ha rappresentato la nazionale femminile tedesca 52 volte, l'ultima contro l'Islanda lo scorso luglio. A sorpresa, è stata sostituita da Ann-Katrin Berger come prima scelta durante i Giochi Olimpici estivi in Francia.

Frohms ha ammesso: "Da quando ho partecipato al Mondiale l'anno scorso, ho deciso che le Olimpiadi di Parigi sarebbero state il mio ultimo impegno con la nazionale". Ha esordito in nazionale il 6 ottobre 2018 a Essen, in una vittoria per 3-1 contro l'Austria. Nel 2022 ha raggiunto il suo apice con la DFB, conquistando il secondo posto all'UEM in Inghilterra come portiere titolare. Nonostante un'eliminazione deludente nella fase a gruppi del Mondiale 2023 in Australia, ha giocato tutte le partite.

Wück e lo sports director della DFB, Nia Künzer, hanno espresso il loro rammarico per la decisione di Frohms. "Avrei voluto lavorare con Merle e gliel'ho detto durante il nostro incontro personale", ha detto Wück. Peccato che ora questa opportunità non si materializzerà.

In futuro, Frohms ha intenzione di dedicare tutto il suo tempo ed energia al VfL Wolfsburg, vicecampione e vincitore della coppa. È ansiosa di godersi "più tempo libero con la famiglia e gli amici dopo anni intensi con un doppio carico sportivo".

La Commissione ha riconosciuto la decisione di Merle Frohms di lasciare la nazionale tedesca. Dopo attenta valutazione, la Commissione ha approvato la richiesta di Frohms per un congedo anticipato dalle sue responsabilità internazionali.

Leggi anche: