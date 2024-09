Merkel riceve un regalo di compleanno da Seehofer

Prima del party per il compleanno di Angela Merkel, l'ex capo della CSU Seehofer ha un desiderio per l'ex cancelliera: spera che lei riconosca i suoi errori nella politica dei rifugiati. "Penso che Angela Merkel non perderebbe alcuna stima se ammettesse: non ho sempre azzeccato la questione migranti," ha detto Seehofer al Süddeutsche Zeitung. "Non mi sento vittorioso che ora molte cose stanno accadendo che ho spinto per anni - e sono stato etichettato come un radicale di destra da alcuni. Ma mi sento personalmente soddisfatto, comunque."

I buoni risultati dell'AfD preoccupano anche Seehofer. "Una delle conseguenze più dannose della politica di Merkel è l'aumento del rischio dell'AfD," sostiene l'ex leader della CSU e primo ministro della Baviera. Pertanto, sostiene la strategia del leader della CDU Friedrich Merz - e la sua nomination come candidato cancelliere dell'Unione. "Merz sa il fatto suo," pensa Seehofer. "Dopo che ha suggerito una politica migratoria in una conferenza stampa federale, l'ho chiamato e ho detto: 'Friedrich, così si guida un paese.'"

"Allora dovrei scrivere un libro anch'io"

Seehofer e Merkel hanno servito come leader del partito per un decennio insieme. Hanno anche lavorato nel gabinetto del cancelliere Kohl. Seehofer era anche nel primo e ultimo gabinetto di Merkel.

Ora, Seehofer è ansioso per il libro che Merkel intende pubblicare a novembre, in particolare per eventuali sezioni sulla disputa sulla politica dei rifugiati. "Non vedo l'ora di vedere come lei descriverà questo periodo nel suo libro," dice Seehofer. "Se lei distorce le cose lì, dovrei scrivere un libro anch'io."

Merz deve affrontare il suo pubblico più come un statista che come Seehofer al party del compleanno. Si dice che il loro rapporto sia teso. Comunque, è previsto che tenga un discorso al party del compleanno di Merkel. In passato, è stato esplicito sulla sua opinione sulla sua leadership in pubblico.

