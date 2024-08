- Merk incontra spesso numerose situazioni interrotte a causa del VAR.

L'ex-arbitro della Bundesliga e del Mondiale Markus Merk sostiene che il calcio moderno sta perdendo il suo ritmo a causa del Video Assistant Referee (VAR). Ricorda i suoi giorni in cui l'obiettivo principale era accelerare il gioco. "Ora, tuttavia, con il VAR, è esattamente il contrario. Stiamo assistendo a un numero eccessivo di pause", ha dichiarato il 62enne di Kaiserslautern in un'intervista con "Kicker". Ha criticato gli arbitri attuali per le tattiche dilatorie.

"Durante il campionato europeo, gli arbitri hanno avuto conversazioni con i giocatori prima dei calci d'angolo o dei tiri liberi, intenzionalmente prolungando il gioco per consentire controlli in background e garantire la correttezza dell'attacco precedente", ha continuato Merk. Ha sottolineato che il principale set di abilità degli arbitri viene compromesso.

"Non ogni collisione è un fallo"

Merk ha affermato che il VAR favorisce discussioni che altrimenti non ci sarebbero. Più lentamente si svolge una scena di conflitto, più sembra significativo un tocco: "Ma il calcio è uno sport di contatto e non ogni collisione è un fallo". Nonostante non sia contrario al concetto di tecnologia, suggerisce che la sua applicazione richiede un'adattamento e un affinamento graduali nel tempo. Merk ha ricevuto il titolo di miglior arbitro tedesco sette volte e ha arbitrato 339 partite della Bundesliga, oltre ai Mondiali del 2002 e del 2006.

