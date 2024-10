Mercedes sta rinunciando al suo coinvolgimento nell'industria dei taxi.

Per decenni, le limousine Mercedes sono state i veicoli preferiti dai tassisti tedeschi. Tuttavia, le vendite dei modelli popolari come la E- e la B- classe hanno subito un crollo quest'anno, con il CEO di Mercedes, Källenius, a capo di questo cambiamento.

Nel 2019, Mercedes era il re indiscusso del mercato delle auto in Germania, con oltre la metà dei taxi in circolazione che portavano il badge Mercedes. Veloci in avanti fino ai giorni nostri, e Mercedes ha subito un brusco cambiamento, come riportato dal "Handelsblatt", sostanzialmente dicendo addio a questo segmento di mercato. Il numero di auto Mercedes registrate per l'uso da taxi è diminuito di oltre il 70% nei primi otto mesi di quest'anno.

Il calo delle vendite per i modelli E- e B- classe è ancora più pronunciato, con un calo del 90-95%. L'unico modello Mercedes che continua ad essere apprezzato dalle compagnie taxi è il furgone Mercedes Vito. Secondo i dati di ricerca di mercato di Dataforce, citati dal "Handelsblatt", questo è l'unico modello Mercedes che registra ancora un significativo utilizzo da parte dei taxi.

Mentre il mercato dei taxi in Germania è stato in discesa negli ultimi anni, il declino di Mercedes è particolarmente pronunciato. Nel 2019, sono stati registrati 6.927 nuovi taxi, di cui 3.627 erano Mercedes. Tuttavia, nei primi otto mesi di quest'anno, solo 497 dei 3.756 nuovi taxi registrati erano Mercedes, il che significa che la sua quota di mercato è passata dal più del 50% a un misero 13%.

Ora, i modelli Volkswagen Touran e Caddy hanno preso il posto di leader nel mercato tedesco dei taxi. Toyota ha anche superato Mercedes nella corsa alle registrazioni dei taxi.

Questo declino non è un caso, ma una mossa deliberata del CEO di Mercedes, Ola Källenius. Come parte della nuova strategia di lusso dell'azienda lo scorso anno, Mercedes ha effettivamente interrotto le versioni speciali e i benefici finanziari per l'industria dei taxi. L'azienda ha confermato al "Handelsblatt" che non produce più modelli taxi direttamente dalla fabbrica. Le compagnie taxi devono ora far convertire i loro veicoli Mercedes in laboratori esterni prima che possano essere utilizzati per il trasporto passeggeri.

Come ha detto Mercedes, "i tassi di vendita e di installazione nel trasporto passeggeri non sono sufficientemente sostenibili per una soluzione di fabbrica

