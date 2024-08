Mercedes presenta il modello pionieristico e-tank eActros600, un veicolo elettrico.

Nell'era attuale, la mobilità elettrica è ovunque, con veicoli che vanno dalle biciclette ai camion che adottano questa tecnologia ecologica. Mercedes guida il cambiamento nel trasporto a lungo raggio, pianificando di elettrificare l'Actros e passare ai combustibili fossili e alle emissioni locali. Il potente camion elettrico è pronto per le strade.

La rivoluzione è iniziata con un lussuoso veicolo elettrico, un decennio e mezzo fa. Ora, la mobilità elettrica ha conquistato le strade, persino il dominio dei veicoli pesanti. Man mano che i produttori di automobili si spostano verso l'energia elettrica, anche i giganti del settore dei camion seguono la tendenza.

Mercedes, nota per l'innovazione, sta per lanciare il primo camion elettrico a lungo raggio, l'eActros600, entro la fine dell'anno. Tuttavia, come negli automobili elettriche, il progresso ha un costo. Si stima che il camion elettrico sia circa due volte più costoso del suo corrispondente diesel.

Dimensioni al di là del normale

Per trasportare carichi fino a 40 tonnellate, i produttori di camion operano in una categoria a parte. I due motori elettrici, collegati all'asse posteriore attraverso una trasmissione a quattro velocità, generano una potenza combinata di 600 kW/816 CV. Si tratta di una potenza notevolmente superiore a quella di molte auto ad alte prestazioni.

Mentre i produttori di automobili si vantano di dimensioni della batteria di 100 kWh, l'Actros utilizza tre blocchi di 207 kWh ciascuno, per un totale di circa 600 kWh di energia utilizzabile, consentendo al camion di percorrere fino a 500 chilometri al massimo.

Ricarica - non solo una pausa, ma un'esperienza

Impressionante, ma non sufficiente per un turno di lavoro o un'operazione 24 ore su 24. Pertanto, la ricarica non è tradizionale, ma innovativa. Attualmente, l'Actros si ricarica a 400 kW, più velocemente di molti automobili. E non appena gli operatori della rete installeranno stazioni di ricarica ad alta potenza, l'Actros verrà aggiornato alla ricarica megawatt, consentendo di ricaricare dal 20% all'80% in soli 30 minuti. Anche durante il tempo di pausa obbligatorio per gli autisti, viene fornita abbastanza carica per il resto del turno.

Guida - come un'auto compatta

Le specifiche tecniche sono sbalorditive o intimidatorie, a seconda della prospettiva. Ma una volta che ci si sente a proprio agio sul sedile sospeso nell'aria e ci si abitua al volante posizionato orizzontalmente, si realizza la sorpresa: nonostante le sue dimensioni e il peso, il camion gigante guida come un'auto compatta.

Con solo il ditino e l'alluce, il camion può affrontare senza sforzo le salite, entrare agevolmente in autostrada e conquistare le strade strette senza timori. Il silenzio impressionante del motore elettrico viene interrotto solo dall'occasionale controllo della direzione e dei monitor sui retrovisori digitali.

Frenata - la svolta elettrica

I veicoli elettrici richiedono ai conducenti di adattarsi alla frenata, proprio come i camion tradizionali si affidano al comando sul volante, chiamato freni motore, per frenare. I motori elettrici dell'Actros forniscono una quantità significativa di potenza di frenata, risparmiando sulle parti soggette a usura come i dischi dei freni. Inoltre, lo stato di carica della batteria aumenta con la frenata, a seconda del terreno e del carico.

In conclusione: la scelta superiore

Non solo l'Actros elettrico è pulito, ma offre anche migliori dinamiche di guida e maggiore comfort nella cabina - rendendolo il camion a lungo raggio superiore. Secondo le ricerche di mercato di Mercedes, almeno due terzi dei clienti possono coprire la distanza di un giorno con un'autonomia di 500 chilometri. Tuttavia, come altri veicoli elettrici, c'è un inconveniente - il prezzo. L'eActros costa circa il doppio di un diesel, a partire da circa 250.000 euro.

Tuttavia, nonostante il costo elevato, i camion elettrici offrono numerosi vantaggi. Sono esenti dalle tasse stradali per i camion e il governo sostiene l'ampliamento delle stazioni di ricarica private. Inoltre, l'eActros ha una durata quattro volte superiore a quella di un'auto di serie e può recuperare l'investimento attraverso costi operativi più bassi. Infine, i camion elettrici forniscono un ambiente più pulito e migliori condizioni di lavoro.

Nel mondo dei veicoli pesanti, i tradizionali produttori di camion cominciano ad abbracciare la potenza elettrica, seguendo l'esempio dei produttori di automobili. Altri veicoli, compresi i camion pesanti, vengono ora elettrificati per ridurre le emissioni locali e contribuire a un futuro più sostenibile.

Il sistema di ricarica innovativo dei camion elettrici come l'eActros consente di ricaricare rapidamente, anche durante i tempi di pausa obbligatori per gli autisti. Le stazioni di ricarica ad alta potenza, una volta installate, consentiranno al camion di ricaricare dal 20% all'80% in soli 30 minuti.

