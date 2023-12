Mercedes multata di quasi 25.000 dollari per la borchia al naso di Lewis Hamilton al Gran Premio di Singapore

Da tempo ai piloti è vietato indossare gioielli per motivi di sicurezza e, sebbene la regola non sia nuova, la FIA - l'organo di governo dello sport - ha dato un giro di vite in questa stagione, cosa che ha inizialmente frustrato Hamilton.

Il britannico, che ha diversi piercing, è stato convocato dai commissari prima delle qualifiche di sabato dopo aver indossato il gioiello.

Hamilton ha spiegato di aver sviluppato un'infezione dopo aver tolto il piercing all'inizio della stagione e di avere una lettera del suo medico che gli consigliava di tenerlo.

La Mercedes, tuttavia, ha ricevuto una multa per aver presentato documenti non corretti, secondo i quali Hamilton era in regola con il divieto di indossare i gioielli.

"Non stavo cercando di fare una dichiarazione", ha dichiarato un esasperato Hamilton ai giornalisti prima della gara di domenica.

"Ho avuto i miei gioielli e la mia borchia da naso per anni e, ovviamente, c'è stato tutto quel trambusto all'inizio dell'anno.

"All'epoca era saldato, quindi non si staccava. All'epoca mi diedero, per molte gare, un'esenzione per poter trovare una soluzione.

"Poi sono andato a farmelo togliere e ho cercato di trovare una soluzione, inserendolo e togliendolo. Per questo motivo si è infettato e ho continuato con questa infezione. Mi è venuta una vescica di sangue e ho avuto una bella piaga sul naso.

"È assurdo che si debba parlare di una cosa così piccola. Ho tolto tutto il resto. A questo punto, onestamente, non mi interessa più".

Hamilton ha anche messo in dubbio la credibilità della regola, discutendo su come una cosa così piccola possa essere un problema di sicurezza.

Secondo lui, i commissari avevano spiegato in precedenza che la borchia del naso era pericolosa a causa del modo in cui il metallo avrebbe condotto il calore se fosse scoppiato un incendio nella vettura.

"La nostra cerniera è di metallo, la nostra fibbia, il nostro casco è di metallo, i fili sono di metallo", ha aggiunto Hamilton sabato. "Non so, è un po' stupido".

In pista, Hamilton ha avuto una gara difficile domenica, dopo essere sceso dalla terza posizione in griglia alla nona dopo aver commesso errori costosi. Ora si trova al sesto posto nella classifica piloti con 170 punti, lontano dal totale del leader del campionato, Max Verstappen, che si trova a 341 punti.

Il britannico si recherà ora in Giappone per la prossima gara del 9 ottobre, sperando di vedere un miglioramento sia nella sua auto che nelle sue prestazioni.

