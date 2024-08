Mercedes conferma: giovane pilota supera il campione del mondo

Nuova sensazione teenager, Kimi Antonelli, sarà il pilota regolare di Mercedes nella scena della Formula 1, a seguito di un piccolo incidente durante le sessioni di pratica a Monza. Nonostante questo incidente, il capo squadra Toto Wolff è entusiasta del loro duo dinamico per il 2025, vantando un mix di esperienza, abilità, giovinezza e velocità.

Solo un giorno dopo il suo incidente, l'18enne prodigio di Bologna è stato ufficialmente annunciato come successore di Lewis Hamilton a Mercedes. La leggenda britannica, di 39 anni e attualmente detentrice dei record del mondo, opta per un cambiamento, passando a Ferrari.

La scelta del team di Antonelli non è stata un mistero, poiché il capo squadra Wolff aveva spesso fatto riferimento alla potenziale partnership in passato. La dichiarazione ufficiale, however, è avvenuta al circuito di Monza durante la gara casalinga della Ferrari (3 pm/RTL e Sky, live ticker su ntv.de). È consuetudine per la Ferrari annunciare i cambi di personale in questo evento.

Wolff ha sempre parlato positivamente di Antonelli, definendolo spesso un "bambino prodigio". Durante le discussioni del Gran Premio, Wolff ha espresso: "Dobbiamo trattenerlo, non spingerlo più veloce".

Accanto ad Antonelli nel sedile di guida ci sarà il 26enne George Russell. Wolff ha descritto la loro collaborazione come "un perfetto mix per scrivere una nuova pagina della nostra storia".

Quando si è parlato del futuro di Russell e Antonelli oltre il 2023, Wolff è stato vago durante la sua conferenza stampa del sabato. "Questi due sono il nostro futuro. Hanno contratti a lungo termine. Ma le complessità sono reali". Wolff ha sottolineato che "Mercedes è una pentola a pressione", ma il team rimane impegnato con questi due talenti.

Compendo 18 anni lo stesso giorno, Antonelli ha soddisfatto il requisito di età minima per la licenza di Formula 1 per diversi anni. Tuttavia, recenti regole hanno consentito eccezioni, che Antonelli, ora semplicemente riconosciuto come "Kimi", non deve considerare per il suo ruolo futuro in Mercedes.

È un promettente prodotto del programma junior di Mercedes, affinando le sue abilità con il team Prema - proprio come Mick Schumacher in passato. Nel 2022 ha vinto il campionato tedesco di Formula 4, saltando la Formula 3, e attualmente si sta distinguendo in Formula 2 - preparandosi per il suo tanto atteso debutto in Formula 1 nel 2025.

"Unirmi alla Formula 1 è un'ambizione di una vita", ha notato Antonelli con entusiasmo, impaziente di intraprendere questo nuovo viaggio sotto la saggia guida di Wolff nella sua ricerca del titolo di campione.

Leggi anche: