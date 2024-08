Mercedes-AMG SL 63 S E-Performance - più muscoli che grasso

Per coloro che cercano un cabriolet ad alte prestazioni, la Mercedes-AMG SL è stata una fonte di gioia per decenni. Ma questa volta, con la SL 63 S E-Performance, i tedeschi hanno portato le cose al livello successivo. Nessun altro costruttore offre un cabriolet ibrido così potente - ma d'altra parte, nessuno ha bisogno di così tanto potere.

È già chiaro che non possiamo aspettarci un prodotto completamente rilassato dal dipartimento "SL", dati che AMG ha preso in carico lo sviluppo del lussuoso roadster. È stato così dal R107 (1971), con il nome del modello che suggerisce un veicolo sportivo-lieve, ma è più orientato al comfort con una tendenza al peso sostanziale. Tuttavia, il modello di punta appena uscito sembra relativamente snello con i suoi 2.1 tonnellate. L'accento è su relativamente.

Possiamo dire che l'aggettivo "atletico" si adatta qui - questo SL di punta ha più muscoli che grasso. Sotto il cofano non c'è solo il familiare 4.0 litri V8 con 450 kW/612 PS, ma anche una piccola unità elettrica (150 kW/204 PS). Inoltre, c'è una trasmissione a due velocità, che ha anche il potenziale per aumentare il peso.

Batteria relativamente piccola

Ma c'è un motivo per cui questa trazione ibrida plug-in non se la cava male sulla bilancia. La batteria è relativamente piccola, poco più di 6 kWh. E questo dimostra che la SL di punta non si preoccupa principalmente di questioni ecologiche, ma di prestazioni massime. Potresti anche chiederti chi si preoccuperebbe di caricare esternamente la Mercedes, con solo 13 chilometri di autonomia elettrica.

Certo, la clientela con 223,720 euro in mente probabilmente parcheggerà la bestia scoperta in un garage con una presa di corrente. Ma probabilmente con il pensiero che poi si muoverà nel modo più ottimale possibile. Ma alla fine, non importa molto, perché l'otto cilindri non ha problemi a produrre quella piccola quantità di elettricità durante la guida moderata per immagazzinarla nella batteria e convertirla nuovamente in trazione quando necessario.

Almeno, se si sceglie la modalità di guida correttamente. Poi l'otto cilindri delizia anche con la sua presenza, con un sottile rombo. E se si guida in modo aggressivo, non si dovrebbe stupire del consumo di carburante superiore a 20 litri. Si dovrebbe considerare se la situazione stradale e del traffico attuale è adatta per un rapido test di piena potenza. Perché con la potenza combinata di 600 kW/816 PS (1,430 Newton metri di coppia), questo SL accelera così violentemente che la precedente auto davanti sembra improvvisamente molto più vicina di quanto si vorrebbe.

Accelerazione mostruosa

Questo è un buon punto da affrontare, perché quanto si può amare un cabriolet che accelera così mostruosamente che non ci sono quasi parole per descriverlo? Può essere troppo anche troppo? Certo, si può supporre che la vasta maggioranza dei clienti non sfrutterà costantemente la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi. E raggiungere la velocità massima di 317 km/h sarà probabilmente raro. Nella maggior parte dei casi, la sensazione che la SL ibrida possa essere brutale come è sarà sufficiente. E ovviamente la certezza di aver acquistato il modello più costoso.

Abbiamo abbassato da tempo il tetto elettrico e godiamo dei raggi del sole in combinazione con il vento davanti. Per essere onesti, potremmo avere un po' più di quel ruggito. Dopotutto, stiamo rinunciando a finestrini alzati e deviatori di vento. Ma anche nella sua versione più potente, un SL è ancora più gentleman che chiassoso - quello è il campo dei roadster britannici. Dovresti stare dietro per avere più tempesta, ma lo spazio è adatto solo per i bambini. Il badge SL sta per 2+2 per eccellenza.

Turista confortevole con Power-Plus

C'è altro da sapere? Certamente - e cioè che i particolari sedili comfort con le loro varie funzioni high-tech (climatizzazione e massaggio) si adattano alla sospensione semiattiva, che funziona piuttosto liscia nella modalità più confortevole. Compensa qualsiasi movimento oscillante nelle curve veloci e una sospensione posteriore sterzante di serie garantisce un'ottima prestazione in curva senza rendere l'SL frenetico. Resta il turista confortevole - con l'aggiunta di una porzione extra di potenza qui.

Rimane la domanda su come si possa gestire un'auto così complessa. Tradizionalmente, Mercedes lo fa piuttosto bene con il controllo vocale e, a parte quello, con un touchscreen reattivo e pochi, ma chiari menu rispetto a ciò che c'è sul mercato. L'unità di monitoraggio può essere regolata elettricamente in caso di condizioni di luce sfavorevoli. Sfortunatamente, anche il prezzo della SL di punta. Ma allora, una macchina dei sogni non sarebbe una macchina dei sogni.

Nonostante sia una decappottabile di lusso con un prezzo elevato, la Mercedes-AMG SL 63 S E-Performance non si sottrae all'abbraccio della tecnologia ibrida. È uno dei pochi cabriolet ibridi disponibili che offre una potenza così straordinaria, con una potenza combinata di 600 kW/816 CV.

Con il suo focus sulle prestazioni, questo modello SL non dà la priorità alla gamma elettrica, poiché la sua capacità della batteria è relativamente modesta, poco più di 6 kWh, offrendo solo 13 chilometri di autonomia elettrica.

