- Mercato del lavoro est e ovest: svantaggio percepito

Sul mercato del lavoro, l'Est della Germania ha registrato un significativo progresso negli anni. Tuttavia, in termini di salari e produttività, l'Ovest mantiene ancora un vantaggio. Secondo un documento presentato a Gütersloh dalla Fondazione Bertelsmann, non sorprende quindi che più tedeschi dell'Est che dell'Ovest si sentano svantaggiati in termini di standard di vita.

Il salario medio nell'Est è di 3.157 euro, rispetto ai 3.752 euro dell'Ovest. Anche se il livello salariale si è avvicinato nel corso dei decenni, il divario era ancora del 26% dopo la riunificazione negli anni '90. Oggi, le persone negli stati federali dell'Est guadagnano il 15,9% in meno rispetto all'Ovest.

La Fondazione Bertelsmann attribuisce questo divario ai diversi livelli di produttività. Sebbene siano stati fatti progressi nel settore dell'edilizia, del commercio e dei servizi, l'Est si trova ancora solo al 76% del livello dell'Ovest nel settore manifatturiero, 35 anni dopo la riunificazione. Per affrontare questo problema, gli autori suggeriscono l'attrattiva di grandi aziende. "Le grandi aziende creano spazio per la ricerca, i fornitori regionali e i servizi collegati all'attività imprenditoriale", afferma il documento, aggiungendo che questo favorisce posti di lavoro meglio retribuiti in professioni future.

I dati sul mercato del lavoro nell'Est e nell'Ovest sono quasi uguali o in via di convergenza. Il tasso di occupazione nell'Est è del 76,7%, rispetto al 77,3% dell'Ovest. Il tasso di disoccupazione nell'Est è attualmente del 7,2%, in calo rispetto ai quasi 19% dei anni successivi al 2000. Il tasso di disoccupazione dell'Ovest è attualmente del 5,3%, ancora inferiore a quello dell'Est. La quota di disoccupati a lungo termine è la stessa in entrambe le regioni, pari al 34%.

Secondo la Fondazione Bertelsmann, l'alta disoccupazione e l'emigrazione dei giovani dopo la rivoluzione del 1989 hanno lasciato un impatto duraturo sulla coscienza collettiva. "Gli effetti si sentono ancora oggi, poiché l'infrastruttura pubblica nelle regioni rurali continua a peggiorare e molti di quelli che erano disoccupati allora ora affrontano la povertà nella vecchiaia. Ciò contribuisce alla percezione di essere ancora svantaggiati - anche se il mercato del lavoro tedesco dell'Est si trova in una posizione molto migliore rispetto a 30 anni fa", afferma Eric Thode, esperto di mercato del lavoro della Fondazione Bertelsmann.

