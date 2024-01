Meraviglie di viaggio: Yacht volanti e aerei a forma di balena

Airbus sta noleggiando il suo amatissimo aereo Beluga XL e un aspirapolvere robot è fuggito da un hotel del Regno Unito.

Ecco le ultime notizie di CNN Travel di questa settimana.

I casi aumentano, ma i limiti si allentano

Con i nuovi casi di Covid che hanno raggiunto un record mondiale e altri 15 luoghi aggiunti alla categoria dei viaggi ad alto rischio del CDC, si potrebbe pensare che le regole di viaggio siano di nuovo più severe.

Ma non è così in Europa, dove nonostante la designazione di rischio "molto alto", l'Unione Europea consiglia ai governi dei suoi Paesi di consentire ai cittadini vaccinati di viaggiare senza test in tutta la regione a partire dal 1° febbraio. Anche il Regno Unito sta allentando le restrizioni per i viaggiatori vaccinati a partire dall'11 febbraio.

La fine della pandemia è in vista? Forse. Nel frattempo, ecco come pianificare i viaggi in questo momento.

Vita in Asia

Dopo aver chiuso i battenti per Omicron, Bangkok riaprirà ai turisti a febbraio; ecco come visitare la capitale tailandese adesso. In Bhutan, un antico sentiero sarà riaperto in primavera per la prima volta dopo 60 anni.

Le misure di quarantena Covid di Hong Kong sono state notoriamente severe durante tutta la pandemia. Questo resoconto in prima persona racconta un soggiorno di 21 giorni in un campo governativo.

Le regole di tolleranza zero di Hong Kong per il Covid stanno colpendo anche gli animali. I proprietari di animali della città stanno ricorrendo a jet privati quando devono trasferire i loro animali.

Yacht, auto e balene volanti

Un'auto volante è stata autorizzata al decollo in Slovacchia, ma per guidarla è necessario un brevetto da pilota. E un nuovo concetto di superyacht italiano ha la capacità di navigare in aria e di cavalcare le onde.

I dirigibili riempiti di elio dei superyacht avrebbero potuto essere utili all'inizio del mese, quando un'enorme barca di 80 metri si è infilata sotto un ponte olandese con pochi centimetri di spazio.

Nel frattempo, le bestie normalmente legate al mare diventeranno probabilmente uno spettacolo più comune nei cieli, dato che Airbus sta per noleggiare il suo tanto amato Beluga XL, un "aereo balena " .

Scompiglio, disavventura e denaro

Una turista è stata cacciata da Venezia per aver posato in topless su un monumento ai caduti, mentre in Inghilterra un aspirapolvere robot sarebbe fuggito da un hotel economico e il giorno dopo era ancora in libertà.

Una nave da crociera aveva un mandato di arresto in attesa a Miami. Così ha portato i passeggeri alle Bahamas.

Un passeggero tedesco che viaggiava verso la Thailandia con più di 33.000 euro in contanti ha perso i suoi soldi durante il viaggio, ma è stato ritrovato dalla polizia al suo ritorno attraverso l'aeroporto internazionale di Dubai, come riporta il quotidiano degli Emirati Arabi Uniti The National.

Cielo e mare

I "voli verso il nulla" sono stati una mini-tendenza dell'aviazione nel 2020 e 2021, in quanto le compagnie aeree hanno affrontato le restrizioni della pandemia a terra offrendo avventure turistiche di andata e ritorno in cielo. Vediamo cosa succederà in futuro a questa stravagante tendenza.

Martyn Griffiths dell'associazione Cruise Lines International Association ha dichiarato alla CNN Travel nel giugno 2021 che le navi da crociera sono "uno degli ambienti di vacanza più sicuri oggi disponibili".

Ma mentre l'Omicron, altamente trasmissibile, si diffonde in tutto il mondo e arrivano sempre più notizie di crociere cancellate o invertite nel bel mezzo dei viaggi, il futuro a breve termine della navigazione tranquilla appare incerto.

Il viaggio è sempre stato la priorità numero uno

Kris Sokolowski, a cui è stato diagnosticato un cancro terminale nel 2021, racconta alla CNN Travel perché esplorare il mondo con i suoi cari è la sua priorità.

Nel caso in cui ve lo siate perso

C'è un villaggio italiano dove non si parla italiano.

La lingua ufficiale è un dialetto medievale.

Messico a più facce: Cosa significa visitare Tulum e Guadalajara durante la Covida.

E altre esperienze in Messico nel podcast della CNN "Parts Unknown" dal viaggio di Anthony Bourdain del 2014.

Questa coppia si è incontrata nei ghiacci dell'Antartide.

Poi ha trovato l'amore in un clima freddo.

Immagine in alto: Il Beluga XL di Airbus decolla dall'aeroporto di Tolosa Blagnac il 30 aprile 2020. (Foto di REMY GABALDA/AFP via Getty Images)

