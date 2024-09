Meraviglia cosmica, dilemma della resistenza agli antibiotici, gemma trascurata: state aggiornati sui titoli di oggi

☆ Nota dell'Editore: Il Daily Digest di CNN è la tua fonte quotidiana per le ultime notizie e storie interessanti per iniziare e concludere la tua giornata. Iscriviti qui.

🎉 Benvenuti al Daily Digest PM! In un audace passo avanti, Instagram sta per implementare nuove impostazioni che renderanno privati milioni di account di adolescenti e limiteranno il loro contenuto visibile per promuovere la protezione degli utenti.

Riepilogo di ciò che potresti aver perso oggi:

5 cose

1️⃣ Spettacolo cosmico: La superluna della raccolta di quest'anno, che si verificherà martedì, scatenerà anche un'eclissi lunare parziale, dando l'illusione di una sezione mancante sulla luna. Questo fenomeno affascinante sarà visibile in gran parte dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, dell'America del Nord e dell'America del Sud per circa un'ora.

2️⃣ Apocalisse degli antibiotici: Secondo uno studio recente, quasi 40 milioni di persone potrebbero morire a causa di infezioni resistenti agli antibiotici entro il 2050, una minaccia grave per la salute globale, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3️⃣ Bonus del giorno del Boxing: Sam's Club ha pianificato di aumentare i salari a 16 dollari all'ora, nella speranza di trattenere i lavoratori. I dipendenti di Costco potrebbero considerare di cambiare lavoro a causa di questo passo della catena affiliata a Walmart.

4️⃣ Vacanza malata: Non lasciare che un leggero disturbo gastrointestinale rovini le tue vacanze. Informati sulle malattie mortali da evitare, poiché alcune possono essere fatali.

5️⃣ Risurrezione rara: Rubino, zaffiro e diamante sono da sempre i preferiti in gioielleria, ma durante l'era vittoriana, una pietra preziosa meno conosciuta ha conquistato i cuori - e ora sta tornando in auge.

Video da non perdere

🔥 Atto di salvataggio: Un agente di polizia dello stato del Minnesota e alcuni automobilisti vicini hanno lavorato insieme per salvare una persona da un'auto in fiamme dopo che questa aveva sbandato sull'autostrada e urtato un palo della luce. Le ferite del conducente non sono state gravi.

Titoli

• Enormi esplosioni in Libano feriscono migliaia di persone, mentre Hezbollah punta il dito verso Israele• Notizie di intrattenimento: Sean 'Diddy' Combs否认保释,将继续被拘留在联邦指控• A Springfield, Ohio, le misure di sicurezza delle scuole sono state aumentate a causa di voci riguardanti gli immigrati haitiani

Temi in tendenza

💊 Potere delle pillole: Le forme orali dei farmaci GLP-1 per la perdita di peso stanno guadagnando popolarità, potenzialmente rivoluzionando il trattamento per coloro che cercano di perdere peso.

Da non perdere

🎾 Vincitori del riciclaggio: Dopo aver perso la loro elasticità, le palline da tennis finiscono spesso in discarica e impiegano secoli a decomporre. Le soluzioni innovative di un designer belga hanno guadagnato ammirazione in tutto il mondo.

Cifra stupefacente

💵 10 trilioni di dollari: Questa è la quantità di dollari dello Zimbabwe (equivalente a circa 22 dollari USA) assegnata ai vincitori dei Premi Ig Nobel di quest'anno. I premi onorano ricerche curiose.

Consigli per la salute

☕ Bevi caffè o tè ogni giorno: Il consumo moderato di caffeina (circa tre tazze al giorno) può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, secondo nuove ricerche.

Quiz

👨 Un recente rapporto ha rivelato che gli uomini hanno aumentato la loro presenza nei ruoli di leadership. Quale percentuale di posizioni C-suite occupano attualmente? A. 55%B. 40%C. 20%D. 10%⬇️ Scopri la risposta qui sotto.

Vibrazioni positive

😎 Ci piace concludere su una nota positiva: Dopo quasi tre decenni dal debutto di "Beetlejuice" di Tim Burton, il tanto atteso sequel offre un'influenza nell'abbigliamento contemporaneo - perfetto per la tua prossima sfilata di Halloween vincente!

Saluti alla fine della giornata

👋 Ci vediamo domani! 🌠 Risposta al quiz: C. Secondo il rapporto, gli uomini ora occupano il 20% delle posizioni C-suite. 📧 Esplora tutte le newsletter di CNN.

Il Daily Digest PM è curato da CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leggi anche: