Mentre Trump si agita e invita a cospirazioni, gli alleati lo supplicano di rimanere sul messaggio

“C'è molta opposizione al fatto che le persone ascoltino semplicemente ciò che il Presidente Trump ha da dire,” ha detto Musk.

Di recente, però, alcuni di quelli più ansiosi di zittire Trump sono proprio quelli che vogliono vederlo tornare nella Stanza Ovale.

Sembrando confuso e agitato da un paesaggio politico sconosciuto e in rapido cambiamento, Trump ha risposto con una valanga di missive meschine, insulti razzisti e attacchi conspiracy che anche gli alleati e i donatori più stretti ammettono essere controproducenti. Alcuni hanno espresso preoccupazioni serie in privato, temendo che l'incapacità del ex presidente di rimanere in tema abbia sprecato un'opportunità per frenare l'impeto del suo nuovo avversario, la Vicepresidente Kamala Harris.

“Indovinate un po'? Questa è una corsa diversa ora,” ha detto una fonte vicina all'ex Presidente. “I Democratici sono motivati. Hanno una macchina enorme - e lei raccoglie fondi e può presentare un argomento coerente contro di lui”.

“Dovrebbe essere facile,” hanno aggiunto. “Parla dell'economia e parla dell'immigrazione”.

Per Trump, rimanere in tema non è mai stato facile, come dimostrato dal ritorno del ex presidente su X, la piattaforma un tempo conosciuta come Twitter, dove era un tempo una figura torreggiante. Prima del suo lunedì intervista con Musk, l'account di Trump ha pubblicato per la prima volta in un anno, presentando una serie di video elegantemente editati che hanno articolato il caso per un'altra presidenza Trump in un modo che spesso sfugge al candidato stesso. Un post ha chiesto: “Stai meglio ora di quando ero presidente?”.

Quella domanda tocca il cuore del messaggio della sua campagna ai votanti - ma Trump non l'ha posta fino quasi alla fine del suo dialogo di due ore con Musk, durante il quale ha espresso le sue solite lamentele sulle elezioni del 2020, ha commentato la bellezza di Harris sulla copertina dell'ultima rivista Time, è rimasto fissato sul Presidente Joe Biden e, secondo un conteggio della CNN, ha detto almeno 20 falsità.

“Il Presidente Trump ha sostenuto il caso contro Kamala Harris per oltre due ore ieri in una conversazione record su X Spaces. Ha parlato di quanto sia debole, fallimentare e pericolosamente liberale il biglietto Kamala-Walz, il più radicale della storia americana,” ha detto il portavoce della campagna Steven Cheung in una dichiarazione che ha sostenuto che Trump non era fuori tema. “In ogni singolo discorso, il Presidente Trump espone la sua visione audace per questo paese attraverso la sua agenda America First e contrapponendola al triste record di Kamala sull'inflazione alle stelle, un confine fuori controllo e la criminalità in aumento nelle comunità americane”.

L'intervista è stata riflessiva dell'approccio di Trump dal momento in cui Biden si è ritirato il 21 luglio, un periodo caratterizzato da un aumento di energia per Harris e dai tentativi fallimentari del ex presidente di fare i conti con un paesaggio politico non più favorevole a lui. In quel lasso di tempo, Trump ha attaccato il Governatore Repubblicano Brian Kemp della Georgia, il popolare leader di uno stato di nuovo emergente come terreno di battaglia; ha accusato Harris, la figlia di immigrati giamaicani e indiani, di nascondere metà della sua identità razziale; e ha convocato i media a Mar-a-Lago per una conferenza stampa non programmata piena di falsità, affermando a un certo punto che la dimensione del suo pubblico prima delle rivolte del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti si confrontava favorevolmente con la partecipazione alla Marcia per il lavoro e la libertà del 1963 di Martin Luther King Jr.

“La doppia lama di Donald Trump come portabandiera è che in qualsiasi momento può disturbare i narrativi che potrebbero schiacciare i Repubblicani e in qualsiasi momento può costruire un narrativo che è autodistruttivo,” ha detto Steve Deace, conduttore di un talk show radiofonico conservatore. “Donald Trump ripetendo i punti di vista e i pitch della campagna sarebbe in contrasto con il suo marchio. Ma ha decisamente bisogno di essere più concentrato”.

Questi familiari scoppi di rabbia rischiano di ricordare a alcuni elettori perché si sono voltati le spalle a Trump nel 2020 - una sfida che la sua campagna era riuscita a minimizzare fino a poco tempo fa. Prima di luglio, la corsa si basava sulle sfide legali di Trump e sul calo del consenso e dell'aspetto di Biden, mentre i Democratici si sforzavano di spostare l'attenzione del pubblico sui comizi non programmati e le apparizioni dei media del ex presidente.

Questo non è più il caso ora che Harris e i suoi alleati online hanno rivolto più efficacemente l'attenzione del pubblico alle parole di Trump.

In giugno, Trump ha detto a un raduno di cristiani a Washington di votare “solo questa volta”, aggiungendo: “Tra quattro anni, non votate, non me ne importa”. Quasi nessuno se n'è accorto. Ma quando ha ripetuto la stessa affermazione un mese dopo a un altro raduno di conservatori religiosi, Trump ha scatenato un putiferio.

In un'altra indicazione dell'attenzione rivitalizzata alle manifestazioni del ex presidente, la famosa cantante Celine Dion ha condannato pubblicamente l'uso non autorizzato della sua musica al suo rally in Montana. La campagna di Trump ha ripetutamente utilizzato la hit di Dion, “My Heart Will Go On”, ai raduni nel 2023 e nel 2024. Tuttavia, la dichiarazione di Dion ha rivelato che lei e la sua squadra di gestione avevano scoperto solo di recente il suo utilizzo nella playlist della campagna.

La frustrazione dei Repubblicani per le loro fortune cambiate è esplosa pubblicamente mentre i Repubblicani del Campidoglio hanno aumentato i loro avvertimenti sulle recenti dichiarazioni di Trump e gli advisor hanno cercato modi per far cambiare rotta al ex presidente. In un segmento di Fox Business, gli alleati di Trump Larry Kudlow e Kellyanne Conway hanno fatto un messaggio chiaramente rivolto al loro amico.

“Non vagare, non chiamarla stupida e tutte quelle cose lì, rimani in tema,” ha detto Kudlow.

Conway ha aggiunto: “La formula vincente per il Presidente Trump è molto semplice da vedere: sono meno insulti, più intuizioni e quella contrapposizione di politica”.

Conway, che ha guidato la sua campagna di successo nel 2016, ha fatto una richiesta diretta, incontrando Trump di recente al suo club di Bedminster, nel New Jersey, per trasmettere le preoccupazioni sulla decisione attuale della campagna, secondo due fonti informate della CNN.

Altrettanto allarmante per alcuni nel suo entourage è l'ultima adesione di Trump alle teorie del complotto provenienti dai margini di Internet. Lo scorso fine settimana, Trump ha falsamente affermato in una serie di post sui social media che "nessuno" ha partecipato al recente comizio di Harris in Michigan. Le affermazioni, che avevano origine tra i sostenitori di estrema destra su Internet, sono state facilmente smentite dalle foto e dai video catturati dagli spettatori e dai media che mostrano migliaia di sostenitori all'evento in un hangar dell'aeroporto vicino a Detroit.

"Smettete di mettere in discussione la dimensione delle sue folle e iniziate a mettere in discussione la sua posizione," ha detto l'ex Speaker della Camera Kevin McCarthy in un'apparizione su Fox questa settimana.

La flirtazione di Trump con le teorie del complotto ha a lungo confuso molti dei suoi alleati più mainstream. I consiglieri hanno precedentemente consigliato all'ex presidente di stare alla larga dalle accuse che le elezioni del 2020 sono state rubate, argomentando che avrebbe dovuto guardare avanti e che tali affermazioni non erano utili per corteggiare gli elettori indipendenti o più moderati. Recentemente, Trump ha continuato a diffondere quelle teorie del complotto.

Alcuni alleati temono che il candidato repubblicano sia particolarmente suscettibile alle teorie di estrema destra quando è più vulnerabile.

Molti consiglieri hanno incolpato l'accesso illimitato e non limitato all'ex presidente come parte del problema. I sostenitori di alcune teorie del complotto di estrema destra hanno accesso diretto a Trump, inclusi il suo cellulare personale o come membri di Mar-a-Lago e dei suoi altri club. Chiamano o si fermano per interagire con l'ex presidente quando sta giocando a golf o mangiando la cena. Spesso, gli assistenti e i consiglieri non hanno una visione completa di chi gli parla in un dato momento.

"Non è stato lui a inventare quel punto di vista," ha detto un consigliere quando gli è stato chiesto dell'evento dell'Associazione nazionale dei giornalisti neri in cui Trump ha per primo suggerito falsamente che Harris si è identificata come nera solo di recente. Il consigliere ha incolpato i conti Twitter di estrema destra, inclusa Laura Loomer, una nota provocatrice e teorica del complotto che ha una relazione con Trump e regolarmente pubblica informazioni errate sui social media.

Loomer ha regolarmente diffuso voci non confermate sui nemici politici di Trump - una volta accusando la moglie del governatore della Florida Ron DeSantis di esagerare la sua diagnosi di cancro - e aveva già iniziato a fare domande sulla razza di Harris prima che Trump promuovesse l'idea dal palco della NABJ.

Trump ha elogiato Loomer durante una recente apparizione a una conferenza sulla criptovaluta, dicendo alla folla: "È una persona fantastica, grande donna".

Un'altra fonte vicina a Trump ha descritto l'ex presidente come "in una spirale", facendo direttamente riferimento alla sua amplificazione di più teorie del complotto, sperando che l'ex presidente sarebbe tornato a concentrarsi sulla nuova situazione della corsa una volta che fosse diventata chiara.

"C'è un sacco di noi che dipendono da lui," ha detto la persona, "quindi speriamo che esca da questa situazione".

In mezzo alle sue difficoltà politiche, alcuni consiglieri hanno consigliato al presidente Trump di evitare di diffondere teorie del complotto, sottolineando che tali affermazioni non sono benefiche per corteggiare gli elettori indipendenti o più moderati. Inoltre, il panorama politico, che Trump trova familiare e in rapido cambiamento, lo ha portato ad attaccare figure politiche come il governatore repubblicano Brian Kemp della Georgia e accusare la vicepresidente Kamala Harris di nascondere parte della sua identità razziale, dimostrando l'impatto del suo approccio instabile alla politica.

