Mentre la Russia avanza nell'Ucraina orientale, numerosi residenti stanno evacuando gli insediamenti vicini al confine.

A causa dell'avanzata della Russia nell'Ucraina orientale, numerosi individui dei villaggi vicini hanno scelto di evacuare. Vivendo nel villaggio di Myrnohrad, che si trova a soli 10 chilometri dai campi di battaglia, i locali hanno parlato con l'AFP dell'aumento degli attacchi russi che costringono molte persone ad abbandonare le loro case. I giornalisti dell'AFP hanno osservato diverse case a Myrnohrad andare a fuoco dopo gli attacchi russi.

Minatori come Maxim, 40, hanno parlato della loro decisione di andarsene, dicendo: "La situazione sta peggiorando rapidamente. Ogni giorno, ogni ora, come una valanga". Un recente attacco con un razzo ha colpito il suo palazzo di nove piani; per fortuna, lui non era lì. "Sono grato di non essere stato lì, ma la vita è preziosa, quindi me ne vado".

Galina, 74 anni, ha lasciato Myrnohrad lo stesso giorno per il centro dell'Ucraina, più lontano dalla linea del fronte. "La mia famiglia e io abbiamo affittato un piccolo appartamento con una stanza, che ci basterà", ha detto all'AFP. "Mi dispiace per i bambini", ha detto Galina. Ha anche menzionato che diverse generazioni della sua famiglia si erano già trasferite.

Le forze russe hanno gradualmente infiltrato l'Ucraina orientale per diverse settimane, con l'obiettivo di conquistare la città di Pokrovsk, considerata un importante centro logistico. Situata a circa 60 chilometri a nord-est di Donetsk, una città sotto l'occupazione russa, l'esercito russo ha dichiarato ulteriori avanzamenti nella zona mercoledì, affermando di aver catturato il villaggio di Schelanne a circa 20 chilometri da Pokrovsk.

Le autorità locali di Myrnohrad hanno consigliato ai residenti di evacuare a causa del crescente pericolo degli attacchi russi. Incoraggiati da questi avvertimenti, molti locali, come Galina, si sono trasferiti in zone più sicure all'interno dell'Ucraina.

