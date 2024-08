- Mentre la madre entrava nel bagno, il bambino è sfortunatamente caduto dal balcone.

Episodio Sfortunato a Heidelberg:

Il bambino di 4 anni è deceduto il giorno successivo alla sua caduta accidentale dal balcone di un grattacielo a Heidelberg. La polizia ha confermato questa tragedia. Tre giorni prima, dopo una caduta dal settimo piano, il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale con ferite gravi e ha subito un intervento chirurgico d'emergenza. Purtroppo, nonostante i sforzi dei medici, non è sopravvissuto alle sue ferite, come riportato.

Assenza momentanea in bagno

Le autorità trattano questo incidente come un probabile incidente, come dichiarato dalla polizia. Il bambino avrebbe approfittato dell'occasione quando sua madre era momentaneamente assente in bagno. Un portavoce della polizia ha spiegato questa situazione. Il bambino sarebbe riuscito ad aprire la finestra del soggiorno che dà sul balcone e a salirci sopra.

Da lì, è salito sulla ringhiera alta circa un metro, ha perso l'equilibrio e è caduto per circa 15 metri. Non ci sono prove che suggeriscano l'intervento di terze parti o negligenza nell'assistenza. Il padre si trovava al lavoro al momento dell'incidente.

Incidenti ricorrenti a Heidelberg

In questi casi, la polizia esamina solitamente se ci sia l'intervento di terze parti. Come ha chiarito un portavoce della polizia, hanno investigato questo caso recente esaminando accuratamente l'appartamento del bambino e controllando se le sue ferite corrispondessero al corso dell'incidente.

Purtroppo, incidenti del genere si sono verificati più volte. Ad esempio, alla fine dello scorso anno a Berlino, un bambino di 9 anni ha incontrato un destino simile, cadendo da un grattacielo. Un bambino di 10 anni a Berlino ha subito lo stesso destino in luglio 2023, dopo essere caduto dalla finestra di un grattacielo e aver perso la vita. In entrambi i casi, non sono state trovate tracce di intervento di terze parti.

L'incidente tragico a Heidelberg si è verificato nello stesso appartamento in cui viveva il bambino. Nonostante gli incidenti ricorrenti in città come Berlino, non ci sono prove che suggeriscano un modello di negligenza o intervento di terze parti in questi casi di cadute sfortunate da edifici

