Mentre James Bond e Tom Brady accolgono il ritorno di Aston Martin in F1, Sebastian Vettel ammette di aver quasi abbandonato lo sport

Tra gli sfarzi e i festeggiamenti, anche i messaggi di augurio della superstar della NFL Tom Brady e di Daniel Craig, che spesso si vede girare in Aston Martin nel suo ruolo di James Bond.

Un uomo che forse non avrebbe mai avuto l'opportunità di partecipare a questo momento storico è il nuovo pilota della squadra Sebastian Vettel, che ha ammesso di aver pensato di abbandonare lo sport l'anno scorso.

"L'anno scorso c'è stato un momento in cui ci ho pensato", ha detto parlando con Amanda Davies di CNN Sport. "Se ci pensi, allora credo che ci sia la possibilità di non essere sulla griglia di partenza. Ma io sono qui".

Il quattro volte campione del mondo di F1 Vettel ha fatto squadra con l'Aston Martin, che torna in pista per la prima volta dal 1960.

"È sicuramente emozionante essere in un colore diverso, in un ambiente diverso e guidare un'auto diversa", ha detto. "È ancora eccezionale".

Mentre la nuova auto veniva portata alla cerimonia di presentazione di questa settimana, Aston Martin ha anche srotolato i grandi nomi per celebrare l'annuncio.

Craig, l'attore che interpreta la spia alla guida dell'Aston Martin con licenza di uccidere, James Bond, si è congratulato con il marchio, sottolineando quanto sia entusiasta di vederli tornare in pista nel loro "iconico verde da corsa Aston Martin".

Il nuovo team, che comprende il 22enne Lance Stroll, figlio del miliardario proprietario Lawrence Stroll, ha ricevuto gli auguri anche dal sette volte vincitore del Super Bowl della NFL Brady.

In un post su Instagram diretto ai piloti, il 43enne Brady ha detto: "Il vostro mezzo è finalmente arrivato", dichiarando che la nuova auto AMR21 "sembra incredibile e veloce!".

Non c'è bisogno di dimostrare nulla

Dopo sei anni passati alla Ferrari senza aggiungere altre cinque vittorie nel campionato di F1, Vettel è "eccitato" e "desideroso di dare il massimo", ma afferma di non dover dimostrare nulla a nessuno se non a se stesso.

"Per me, sì, devo sempre [dare il massimo] ogni volta che salgo in macchina", ha detto il 33enne. Ma non sento di dover dimostrare nulla agli altri".

"Non è mai stata questa la mia motivazione, ma solo quella di me stesso".

Nel suo ultimo anno con la famosa scuderia italiana, Vettel ha lottato per la velocità in una vettura al di sotto della media, salendo sul podio solo una volta in tutta la stagione e finendo al 13° posto nella classifica del campionato mondiale.

Dopo un anno difficile in tutto il mondo e un calendario stravolto per le star dello sport, Vettel guarda al potenziale delle corse con una nuova squadra, prima di sperare in un ritorno degli spettatori.

"È stata una stagione difficile per molte ragioni", ha detto. "Quindi, sì, non vedo l'ora di riunirmi con la squadra, scendere in pista e dimostrare a noi stessi ciò che pensiamo di essere in grado di fare.

"Spero che in un futuro non troppo lontano saremo in grado di riportare i tifosi in pista e di offrire un buon spettacolo".

