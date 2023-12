Mentre il Regno Unito si avvia verso il 2024, molti sperano in un'elezione attesa da tempo

Si prevede che nei prossimi 12 mesi il Regno Unito terrà un'elezione che, secondo alcuni, è attesa da tempo.

Non costituzionalmente in ritardo: Il Primo Ministro Rishi Sunak non è obbligato a convocare le elezioni fino al 17 dicembre 2024, esattamente cinque anni dopo l'ultima.

In ritardo nel senso che il mandato del governo conservatore in carica - vinto nel 2019 sulla piattaforma ottimista di Boris Johnson, pre-Covida e post-Brexit - appartiene a un decennio diverso.

Il Regno Unito sta attraversando un periodo difficile.

C'è una crisi del costo della vita. L'inflazione e i tassi di interesse sono molto alti rispetto a qualsiasi altro periodo dell'ultimo decennio. I servizi pubblici, che già faticano a tenere il passo con la domanda, sono stati ulteriormente messi a dura prova dall'aumento dei costi e dalle azioni di sciopero, con conseguenti attese più lunghe per le cure ospedaliere.

C'è una carenza di alloggi a prezzi accessibili e i frequenti scioperi interrompono i servizi ferroviari. E tutto questo avviene in un momento in cui la pressione fiscale è storicamente elevata.

Molti di questi problemi sono stati ereditati da Sunak quando ha preso il posto di Liz Truss nell'ottobre 2022. Da quando è entrato in carica, l'obiettivo principale di Sunak è stato quello di stabilizzare la nave dopo che i suoi due predecessori, Truss e Johnson prima di lei, hanno supervisionato governi così caotici che sono stati entrambi costretti a lasciare l'incarico quando i sondaggi dei conservatori sono crollati.

Da allora Sunak ha fatto del suo meglio per rattoppare il buco nella sua nave che affonda. Ma, il più delle volte, lui e il suo governo sembrano bloccati tra l'incudine e il martello.

Dal punto di vista politico, Sunak si trova in una posizione indesiderata. La più grande minaccia alla sua autorità proviene dalla destra della sua stessa base, sia all'interno del partito che tra gli elettori di destra. Le loro preoccupazioni principali includono l'immigrazione (l'immigrazione netta per il 2022 è stata aggiornata dall'Ufficio per le statistiche nazionali a un livello record di 745.000 unità a novembre), le cosiddette guerre culturali e qualsiasi tradimento percepito del voto sulla Brexit nel 2016.

Molti nel suo partito lo incolpano dell'assassinio politico di Johnson. Sunak è stato cancelliere (ministro delle Finanze) di Johnson dal febbraio 2020 al luglio 2022. Durante la pandemia di Covid-19, è stato una parte fondamentale del governo di crisi di Johnson ed è stato a volte lodato per il sostegno finanziario fornito alle imprese e ai privati durante i periodi più difficili di blocco.

Tuttavia, gli scandali che si sono accavallati durante il governo di Johnson - dalla violazione delle sue stesse regole Covid alla nomina di un alleato chiave noto per le molestie sessuali - hanno reso Johnson troppo tossico per Sunak, portandolo a dimettersi nel luglio 2022.

Le dimissioni di Sunak - seguite da una serie di altre - sono state viste dagli alleati ultra-impegnati di Johnson come il momento decisivo della sua caduta. Non hanno mai perdonato a Sunak il suo tradimento.

L'uscita di scena di Johnson ha creato un'acuta divisione all'interno del Partito Conservatore. Johnson è considerato l'artefice e il realizzatore della Brexit, il che lo rende il campione della destra conservatrice.

Anche se Sunak è, per molti versi, alla destra di Johnson, il suo tradimento percepito significa che i fedeli di Johnson non si fideranno mai di lui.

Questo ha creato un grattacapo a Sunak, che deve contemporaneamente placare la destra del partito con una politica di carne rossa e presentarsi al grande pubblico come l'anti-Johnson: un leader ragionevole, calmo e tecnocratico che stabilizza il Paese in tempi difficili.

Un atto di equilibrio

Sunak si è rifiutato di tagliare le tasse e di promuovere relazioni più amichevoli con l'Unione Europea - impopolari per la destra del suo partito - e al tempo stesso ha respinto le politiche verdi e ha fatto molto rumore su questioni di guerra culturale come l'immigrazione e i diritti dei trans.

Il suo impossibile gioco di equilibri è forse meglio illustrato da due decisioni prese in autunno. A ottobre, Sunak ha cancellato l'HS2, un progetto ferroviario ad alta velocità che collegava il nord e il sud dell'Inghilterra e che era stato approvato dall'ex primo ministro conservatore David Cameron. Questa decisione è stata presa per placare alcuni esponenti della destra del partito che lo consideravano un inutile spreco di denaro che Cameron non avrebbe mai dovuto introdurre.

Settimane dopo, Cameron - un riformista liberale che ha guidato la campagna contro la Brexit - è stato nominato nuovo segretario agli Esteri di Sunak, con grande disappunto di molti esponenti della destra del partito. Un titolo poco amichevole del quotidiano Daily Telegraph, che sostiene i conservatori, recitava di recente: "Il ritorno di David Cameron ha rimesso al comando il blob pro-UE e anti-Israele".

Non sono solo i commentatori dei media di destra a criticare pubblicamente Sunak e il suo governo.

Lo stesso Johnson ha recentemente iniziato una rubrica settimanale sul Daily Mail, dalla quale ha lanciato granate contro il suo successore. Nigel Farage, un ardente Brexiteer, ha un programma televisivo quotidiano in cui si scaglia contro l'immigrazione e la Brexit. Uno dei maggiori alleati di Johnson, l'ex ministro del governo Nadine Dorries, ha scritto un libro sull'apparente complotto per rimuovere Johnson dal suo incarico, in cui sostiene che Sunak abbia avuto un ruolo da protagonista.

Anche gli alleati di Sunak vedono i pessimi numeri dei sondaggi e pensano che la partita sia finita. Negli ultimi 12 mesi, numerosi parlamentari conservatori, attivisti e membri del partito hanno dichiarato alla CNN di aspettarsi una sconfitta alle prossime elezioni.

È qui che torniamo a parlare di elezioni e del fatto che sono ormai in ritardo.

Tutti i problemi sopra descritti possono essere in qualche modo archiviati sotto la voce "gestione del partito". Molto di ciò che Sunak e il suo governo passano il tempo a parlare sembra essere rivolto a un pubblico molto ristretto di parlamentari conservatori e membri del partito. Spesso si ha l'impressione che siano questioni di nicchia a guidare la narrazione politica in un Paese che ha cose più grandi e importanti di cui preoccuparsi.

E per tutta l'energia - e anche i moderati successi della premiership di Sunak fino ad oggi - i sondaggi non si sono praticamente mossi, con i conservatori ancora in svantaggio a due cifre rispetto ai laburisti. Il che solleva la domanda: Perché Sunak, il terzo primo ministro conservatore dalle ultime elezioni, sta aspettando di dare voce al pubblico?

Prendendo tempo

Gli alleati del primo ministro fanno notare che nel Regno Unito non si eleggono i leader, ma i parlamentari i cui partiti possono formare i governi. I parlamenti hanno in genere cinque anni di tempo per governare. Ma negli ultimi cinque anni sono successe molte cose e, con tutta la buona volontà del mondo, è difficile sostenere che il manifesto elettorale di Johnson del 2019 sia la base su cui Sunak sta attualmente governando.

Nel frattempo, il Partito Conservatore è ancora responsabile dei servizi pubblici per 66 milioni di persone. Il partito laburista all'opposizione, come ci si potrebbe aspettare, ritiene che questa ossessione per le lotte intestine sia irresponsabile. Un ministro ombra ha dichiarato alla CNN: "Sembra davvero che i loro parlamentari si siano arresi. Molti di loro non si presentano nemmeno più in Parlamento. Come possono seriamente pretendere di gestire il Paese avendo a cuore gli interessi dei cittadini?".

Una probabile ragione del ritardo è che Sunak sta aspettando di vedere se i suoi sondaggi migliorano. I conservatori moderati favorevoli a Sunak lo sostengono anche se pensano di essere destinati a perdere le prossime elezioni.

"A questo punto voglio solo che resistiamo, in modo da non essere completamente distrutti alle prossime elezioni. La cosa peggiore sarebbe che ci distruggessero e che gli elementi più duri della destra prendessero il controllo del partito", ha dichiarato alla CNN un alto conservatore.

Sunak ha tutto il diritto di resistere fino all'ultimo minuto. Chissà, potrebbe anche ribaltare i numeri dei sondaggi e ottenere un'improbabile vittoria.

Qualunque cosa accada e qualunque sia l'esito, nel Regno Unito sembra di assistere al Giorno della Marmotta, poiché il Partito Conservatore è ancora una volta coinvolto in un tumulto. Si può sostenere che una pausa dalle montagne russe di Brexit, Covid e Johnson sia una buona cosa.

Ma il 2019 sembra davvero molto tempo fa, ed è difficile trovare qualcuno che possa argomentare in modo coerente che ai cittadini debba essere negata la possibilità di esprimersi sul modo in cui vengono governati per molto tempo ancora.

