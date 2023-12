Mentre il 2023 si avvicina, Putin vuole far credere al mondo che sta vincendo

Le elezioni presidenziali in Russia sono forse meglio descritte come una sorta di teatro politico. Putin non ha rivali seri; il suo avversario più importante, Alexey Navalny, si trova in una prigione a 40 miglia a nord del Circolo Polare Artico; e i media più elastici ritraggono il presidente in carica come l'uomo indispensabile della Russia. Ma il voto di questa primavera è un importante rituale pubblico per il leader del Cremlino, che vuole assicurarsi il potere fino alla fine del decennio.

Putin ha annunciato la sua candidatura in modo quasi casuale. Dopo la cerimonia degli "eroi della Russia", tenutasi all'inizio di dicembre, Putin ha parlato davanti alle telecamere con un gruppo di militari che hanno combattuto in Ucraina e che, senza sorpresa, hanno implorato il presidente di candidarsi nel 2024.

A nome del nostro popolo, dell'intero Donbas e delle nostre terre riunificate, vorrei chiederle di partecipare a queste elezioni", ha detto Artyom Zhoga, un rappresentante della regione di Donetsk occupata dai russi. "Dopo tutto, c'è così tanto lavoro da fare... Lei è il nostro Presidente e noi siamo la sua squadra. Abbiamo bisogno di lei e la Russia ha bisogno di lei".

La risposta di Putin?

"Non nego che in momenti diversi ho avuto pensieri diversi [su questo]", ha detto. "Ma ora, avete ragione, è arrivato il momento di prendere una decisione. Mi candiderò alla carica di presidente della Federazione Russa".

È stato un momento chiaramente programmato per mostrare Putin come amato leader nazionale. E ha anche sottolineato quello che Putin ama pubblicizzare come un segnale di successo dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, l'annessione da parte della Russia di quattro regioni dell'Ucraina in spregio al diritto internazionale.

Ma se Putin si candida come presidente di guerra, deve mettere in risalto i fatti. La Russia non controlla pienamente le regioni ucraine che ha rivendicato nel settembre 2022; la guerra sul campo è stata estremamente costosa in termini di vite umane e di attrezzature russe; e la flotta russa del Mar Nero ha subito un duro colpo.

Inoltre, la guerra è letteralmente tornata a casa in Russia. Negli ultimi mesi, i droni ucraini hanno colpito in profondità il territorio russo. Sebbene Kiev mantenga un certo livello di negazione, questi attacchi hanno avuto un effetto psicologico inquietante - in particolare quando i droni sono riusciti a violare lo spazio aereo intorno al Cremlino a maggio.

Ma il più grande contraccolpo della guerra in Ucraina si è verificato a giugno, quando il capo dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin ha lanciato un'insurrezione in mezzo a una faida con i vertici militari della Russia e ha marciato su Mosca.

I paramilitari Wagner di Prigozhin si sono fermati a un passo dalla capitale russa, in un oscuro accordo apparentemente mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Ma le immagini delle forze Wagner che si dirigono praticamente senza opposizione verso Mosca - e l'abbattimento di aerei militari russi da parte dei mercenari - sono state un duro colpo per l'immagine di Putin come garante della stabilità interna russa.

Entro due mesi dall'ammutinamento, Prigozhin era morto: Il capo dei mercenari è morto in un incidente aereo ancora misterioso a fine agosto. Putin è sopravvissuto alla più grande sfida al suo potere in oltre due decenni, ma la ribellione ha minato uno dei pilastri fondamentali del suo governo: l'aura di invulnerabilità del presidente.

"Molti ultrapatrioti sono rimasti sconcertati dalla clemenza inizialmente mostrata nei confronti di Prigozhin e l'hanno interpretata come un segno di debolezza: sia dello Stato che dello stesso Putin", ha scritto l'analista politica russa Tatiana Stanovaya all'indomani dell'incidente. "Anche nell'improbabile caso che la morte di Prigozhin sia stata un vero incidente, quindi, il Cremlino farà senza dubbio tutto il possibile per far credere che si sia trattato di un atto di punizione. Putin vede questo come il suo personale contributo al rafforzamento della statualità russa".

Alla fine dell'anno, la macchina delle pubbliche relazioni del Cremlino sembrava aver nascosto l'intera vicenda di Prigozhin. Nella maratona di Putin, la conferenza stampa di bilancio dell'anno, il nome di Prigozhin non è mai stato pronunciato, anche se Putin ha ammesso "contrattempi che il Ministero della Difesa avrebbe dovuto evitare" quando si trattava di compagnie militari private.

Come sempre, il riassunto annuale è stato una lezione di spin, con Putin che ha presentato con sicurezza il messaggio che la Russia era di nuovo in prima linea e ha snocciolato statistiche per avvalorare la sua tesi. L'economia, ha detto, sta tornando a crescere, dopo il calo del 2,1% dell'anno precedente, e la produzione industriale russa è in crescita. Il tasso di disoccupazione del Paese, ha vantato, è sceso al minimo storico, il 2,9%.

La Russia ha effettivamente superato le sanzioni e la sua economia è sul piede di guerra: Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la spesa per la difesa è stata il principale motore della crescita economica. E questo sembra destinato a continuare, dato che Putin ha promesso di spendere tutto il necessario per portare avanti la sua guerra contro l'Ucraina.

La situazione sul campo di battaglia ucraino ha dato a Putin un'altra opportunità di mostrare fiducia in se stesso. La tanto decantata controffensiva ucraina non ha prodotto alcun passo avanti e la richiesta dell'amministrazione Biden di aiuti all'Ucraina per oltre 60 miliardi di dollari si è arenata al Congresso a causa delle richieste repubblicane sulla sicurezza dei confini e sulla politica dell'immigrazione. L'Ungheria ha bloccato l'ultima proposta di aiuto dell'Unione Europeaall'Ucraina.

Putin vuole chiaramente che il mondo - così come il suo elettorato - creda che sta vincendo, e conta sul fatto che il sostegno all'Ucraina vacilli. Alla domanda, durante la conferenza stampa, su quando ci sarà la pace in Ucraina, Putin ha offerto la stessa formula aperta che ha usato per giustificare l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022.

"Ci sarà la pace quando raggiungeremo i nostri obiettivi, che avete menzionato", ha detto. "Ora torniamo a questi obiettivi: non sono cambiati. Vorrei ricordarvi come li abbiamo formulati: denazificazione, smilitarizzazione e uno status neutrale per l'Ucraina".

Venerdì, l'esercito russo ha ricordato al mondo cosa significhi in pratica "denazificazione", bombardando le città ucraine con il più grande attacco di missili e droni dall'inizio dell'invasione su larga scala.

Gli attacchi incessanti contro i civili ucraini, tuttavia, potrebbero avere un effetto indesiderato. Dopo l'ultima ondata di attacchi, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Primo Ministro britannico Rishi Sunak e la Francia hanno tutti chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina. Ciò che resta da vedere nel 2024 è quanto gli alleati dell'Ucraina possano essere creativi nel mantenere questi impegni.

