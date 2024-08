Mentre i primi giochi olimpici si svolgono a Parigi, un duo marocchino è impaziente per i Giochi

"Rappresentare il Marocco è una cosa bellissima," ha detto Mallakh, che danza come "B-Boy Billy", a CNN in un'intervista prima dei Giochi. "Le Olimpiadi sono sicuramente un passo importante che mi darà sicuramente più fiducia in me stesso e più opportunità."

Mallakh e El-Mamouny hanno ottenuto il loro biglietto per Parigi vincendo le rispettive finali del primo Campionato Africano della Federazione Mondiale di DanzaSport (WDSF) a Rabat, nel maggio 2023.

El-Mamouny, di 23 anni, ha rappresentato il Marocco in competizioni internazionali in passato, ma Mallakh, che era ancora un teenager all'epoca, è stato scoperto da coach Rachid "Roshdi" Boutini, della Federazione Reale Marocchina di Aerobica, Sport Hip-Hop, Fitness e Discipline Affini, in una competizione solo un mese prima delle qualificazioni olimpiche africane.

"Penso che ciò che lo rende speciale sia la sua anima," ha detto Boutini. "Ha lo spirito di sacrificio, lo spirito di apprendimento e lo spirito di fiducia. È questo che fa diventare un campione un campione."

Mallakh, ora 20enne, dice che come parte della squadra nazionale del Marocco deve ancora acquisire molte abilità. "Devi gestire lo stress, ascoltare l'introduzione sul palco, occupare l'intero palco, scegliere le combinazioni giuste. Va oltre il ballo per il ballo," ha detto.

L'ingresso alle Olimpiadi

Il breaking, o breakdance, come è più comunemente conosciuto, è nato sulle strade del South Bronx di New York negli anni '70. I danzatori mostravano le loro mosse durante i "break" della batteria nelle canzoni suonate nei club e alle feste di quartiere, dando il nome a questa disciplina.

Mallakh dice di essere rimasto sorpreso nel scoprire che alcuni nella comunità del breaking erano contrari al fatto che diventasse uno sport olimpico. "Senza il breakdance ai Giochi Olimpici, non sarebbe mai stato regolamentato in Marocco e non gli avremmo dato l'attenzione che merita," ha aggiunto.

Secondo il leggendario b-boy tedesco Professor Niels "Storm" Robitzky e il DJ britannico Kevin "Renegade" Gopie, la comunità globale del breaking aveva bisogno di nuovo sangue e un palcoscenico più grande da anni.

Il Comitato Olimpico Internazionale, che aveva testato nuovi sport come parte della sua strategia per attirare pubblico più giovane, ha incorporato il breaking per la prima volta ai Giochi Olimpici Giovanili (YOG) del 2018 a Buenos Aires, in Argentina.

"Il breaking stava attraversando una crisi prima degli annunci dei Giochi Olimpici e dei Giochi Estivi, con non molte nuove generazioni in varie nazioni," ha detto DJ Renegade. "È una sinergia - l'Olimpiade e la comunità ne trarranno entrambi beneficio da questo rapporto."

Storm e Renegade hanno sviluppato il sistema di giudizio Trivium per i Giochi Olimpici Giovanili, un approccio a tre livelli per ogni esibizione, basato sulle abilità "fisiche (corpo), interpretative (anima) e artistiche (mente)". Nel 2023 la Federazione Mondiale di DanzaSport ha introdotto modifiche al sistema Trivium, da utilizzare a Parigi.

"La WDSF ha cambiato il sistema di giudizio e ora utilizza criteri. Nel Trivium originale, i giudici reagiscono a ciò che vedono e quindi agiscono in base alle prove presentate. Non prescrivono, ma descrivono," ha detto Storm.

Il giudice internazionale di breaking certificato per le Olimpiadi Emmanouil "Emmanuel Fox" Chalkiadakis ha detto a CNN via email che per la prima volta nel breaking, i giudici per le qualificazioni olimpiche sono stati addestrati per basare il giudizio sui principi del breaking, con la creatività come uno degli aspetti più importanti.

"Il breaking non è solo una danza; attinge anche dall'acrobatica, dalla clownerie, dalla capoeira, dalla ginnastica e dai film di kung-fu. Se hai seguito il breaking per anni, noterai che la creatività non si è mai fermata," ha aggiunto Chalkiadakis. "Con l'implementazione del nuovo sistema, c'è piena trasparenza e responsabilità da parte dei giudici e un feedback effettivo per i concorrenti."

A Parigi, la coppia marocchina, insieme ai 16 b-boys e alle 17 b-girls, si sfiderà in battaglie uno contro uno e sarà giudicata in base alla "tecnica, al vocabolario, all'esecuzione, all'originalità e alla musicalità".

El-Mamouny dice che la maggiore sfida finora è stata allenarsi con la disciplina di un atleta olimpico mantenendo l'essenza del breaking in ogni esibizione. "Incontreremo difficoltà come qualsiasi atleta alla vigilia delle Olimpiadi, ma non mi arrenderò. È sia stressante che emozionante," ha aggiunto.

Mosse da tenere d'occhio

Il B-boy "Billy" Mallakh è entrato nel breaking quando il fratello maggiore gli ha introdotto la cultura hip-hop a un'età molto giovane. "Questa è un'arte che mi permette di esprimermi e incoraggia la creatività," ha spiegato.

Questa creatività si esprime attraverso una varietà di mosse stabilite che pratica nel suo "cypher", quando lui e i suoi amici breaker si incontrano. Tuttavia, nel

Allenatore Boutini sta aiutando Mallakh ad affinarne la competitività, ma si fida delle sue capacità di esibirsi alle Olimpiadi. "Vogliamo rendere il suo stile più potente e rafforzare il suo carattere perché la competizione e gli scontri internazionali sono una cosa nuova per lui", ha detto Boutini.

"Il segreto è il duro lavoro", ha aggiunto Mallakh. "Il breaking aiuta a combattere il dubbio su se stessi. Si arriva su un grande palco e si balla davanti a un pubblico numeroso, questa è la bellezza del breaking".

Dopo il debutto a Parigi, il breaking non sarà presente ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, nonostante vengano ospitati nel paese dove il breaking ha le sue radici culturali.

Tuttavia, per alcuni nella comunità, il lavoro per ottenere il riconoscimento del breaking va oltre i soli Giochi Olimpici.

"Siamo arrivati alle Olimpiadi a Parigi", ha detto Storm. "La mia speranza, e lo è stata per gli ultimi 40 anni, è di stabilire il breaking come forma d'arte culturale accettata. Indipendentemente dal fatto che verrà accettato a Brisbane (per le Olimpiadi del 2032) o altrove, continuerò il mio percorso perché credo che ne valga assolutamente la pena".

