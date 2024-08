- "Mentre alcuni crescono i loro figli in ambienti bilingui, io incarnavo la capacità di parlare più lingue".

Christoph Daum, una figura di spicco del calcio tedesco per decenni, ha acquisito uno status leggendario grazie ai suoi successi. Recentemente, lo scorso sabato, ha perso la sua battaglia contro il cancro ai polmoni all'età di 70 anni, come annunciato dalla sua famiglia. La comunità del calcio ricorderà Daum come un individuo che non aveva paura di affrontare qualsiasi sfida.

Negli anni '80, all'età di 32 anni, questo scienziato dello sport ha assunto la posizione di allenatore capo del 1. FC Köln, sfidando figure importanti come Uli Hoeneß. Le dispute pubbliche di Daum con il manager e presidente del FC Bayern Munich hanno fatto scalpore, aumentando la sua popolarità.

Non tutti ammiravano il suo atteggiamento, considerandolo arrogante: alcuni lo amavano o lo odiavano, con poco spazio per l'indifferenza. Le sue apparizioni sui media cercavano spesso attenzione, guadagnandosi il soprannome "L'altoparlante della lega" e rendendolo una figura di spicco del calcio tedesco.

Christoph Daum – Mai a corto di arguzia

Questa reputazione è stata ulteriormente rafforzata da alcuni dei suoi commenti più noti. "Altri educano i loro figli in due lingue, io li educo ambidestri", ha detto una volta. Durante la presentazione come allenatore dell'Eintracht Frankfurt nel marzo 2011, ha fatto ridere alla conferenza stampa dicendo: "Se il cervello funziona correttamente, è la terza gamba". Da allenatore del Bayer Leverkusen nel 2000, ha elogiato i loro rivali, il Bayern Munich, dicendo: "La loro donna delle pulizie ha vinto il campionato dieci volte".

