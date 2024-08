- Mentore di FCK: mantenere l'adattabilità

In questa seconda uscita esterna della stagione, il 1. FC Kaiserslautern, impegnato nella 2. Bundesliga, affronterà per la seconda volta una squadra neopromossa. Dopo la vittoria nella prima partita di campionato contro l'SSV Ulm, si scontrerà con il Preußen Münster sabato (13:00 CET/Sky).

L'allenatore Markus Anfang ha descritto Münster come un avversario difficile, sottolineando il loro stile di gioco distintivo e la loro dipendenza dalle azioni a palla fermata per segnare gol nella stagione precedente. La squadra di Anfang ha dimostrato la propria preparazione.

Anfang: Possibili cambiamenti nella formazione

Per quanto riguarda i possibili cambiamenti nella formazione a Münster, come quelli effettuati nel primo turno della DFB-Pokal contro il FC Ingolstadt (2:1), Anfang è ancora indeciso. "Abbiamo dimostrato durante la coppa che fornire minutaggio a ogni giocatore durante la fase di preparazione è stato vantaggioso. Tuttavia, la formazione titolare non dovrebbe mai essere considerata definitiva. Dobbiamo rimanere flessibili."

Anfang potrebbe dover fare a meno di diversi giocatori chiave per la partita a Münster. Hendrick Zuck e Frank Ronstadt rimangono infortunati. Almamy Touré rimane sospeso per un'altra partita di campionato, mentre gli stati di Kenny Prince Redondo e Aaron Opoku rimangono incerti.

Redondo ha appena ripreso gli allenamenti dopo aver sofferto di un infortunio al piede questa settimana, e Opoku, che ha subito un infortunio alla caviglia in una seduta di allenamento del mercoledì, ha dovuto abbreviarla. Anfang ha offerto una valutazione cauta, "Aaron non ha un infortunio strutturale, ma sta soffrendo in questo momento. Dovremo vedere con lui, così come con Kenny."

