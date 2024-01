Mentalmente distrutta dal trattamento riservato al calcio femminile, Ada Hegerberg assapora il ritorno "gioioso" alla nazionale norvegese

Nonostante le condizioni meteorologiche inclementi alla Release Arena di Sandefjord, l'emozione principale della norvegese è stata la gioia: stava giocando la sua prima partita per la Norvegia in cinque anni e ha festeggiato l'occasione con una tripletta quando la sua squadra ha battuto il Kosovo per 5-1 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile il mese scorso.

Il pubblico è venuto a sostenerla, cosa che trovo incredibile", ha dichiarato Hegeberg a Christina MacFarlane della CNN.

"Ovviamente sono molto concentrata prima delle partite e tutto il resto, ma vedere di nuovo la squadra nazionale e vedere tutte queste ragazze e ragazzi venire a vederci giocare è stato qualcosa che mi ha colpito nel profondo. È stata una sensazione di gioia. La conserverò per molto tempo".

Cinque anni fa, Hegerberg - all'epoca ventunenne - si è allontanata dalla nazionale dopo che le sue esperienze con la squadra l'avevano lasciata "mentalmente a pezzi" e frustrata per il modo in cui il calcio femminile era considerato in Norvegia.

"Posso dire chiaramente che non spero mai che accada di nuovo a un'altra giocatrice, che si debba essere messi nella condizione di dover fare una scelta del genere", ha dichiarato dopo il suo ritorno in squadra.

"Ma al momento non lo dimenticherei mai. Penso che dovremmo abbracciare l'intera storia. Ma allo stesso tempo, sono anche andata avanti".

Durante la sua assenza dalla nazionale, Hegerberg si è affermata come una delle migliori giocatrici al mondo. Detiene il record del maggior numero di gol segnati in Champions League con 56 e nel 2018 è stata premiata con il primo Ballon d'Or femminile.

Oltre a questi riconoscimenti individuali, Hegerberg ha ottenuto grandi successi con il Lione, guidando il club a cinque titoli consecutivi di Champions League - un record per una squadra di qualsiasi genere. Sabato a Torino il Lione affronta il Barcellona nella finale di Champions League di questa stagione.

Un nuovo capitolo

Nonostante questi risultati, Hegerberg è rimasta fuori dall'arena internazionale, mantenendo saldamente la sua posizione contro la Federazione calcistica norvegese (NFF).

La Coppa del Mondo femminile del 2019 non l'ha invogliata a tornare in nazionale e, secondo Hegerberg, solo la recente elezione di Lise Klaveness a presidente della NFF - la prima donna a ricoprire tale carica - l'ha convinta a tornare.

Le due hanno giocato insieme quando Hegerberg era all'inizio della sua carriera, e lei dice che le discussioni con Klaveness sono state fondamentali per il suo ritorno in nazionale. I due hanno legato per le difficoltà comuni con la federazione e per le sfide che il calcio femminile deve affrontare.

"Ho sentito che stavo crescendo molto durante questi colloqui, ma ho sentito che era il momento giusto per tornare a giocare per il mio Paese", dice Hegerberg.

"Credo davvero che Lise possa essere una figura e una posizione molto importante per dare una scossa alle cose, in modo che le giovani ragazze possano essere seguite meglio per il futuro. La sosterrei assolutamente fino in fondo per portare il calcio femminile nella giusta direzione. È una bella sensazione".

Da quando Hegerberg si è allontanata dalla nazionale, la NFF ha cambiato il suo approccio nei confronti della squadra femminile.

Uomini e donne ricevono ora lo stesso compenso finanziario per rappresentare la Norvegia, a seguito di un accordo che ha raddoppiato il monte compensi per le donne da 3,1 milioni di corone norvegesi (330.739 dollari) a sei milioni di corone (640.150 dollari).

"Ovviamente non bisogna dimenticare per non ripetere la stessa storia, ma sento che è un nuovo capitolo, che è in corso ed è anche molto rinfrescante", dice Hegerberg.

E ovviamente si tratta di tornare a cercare di costruire su qualcosa perché ora ci sono ottime giocatrici in Europa, ragazze norvegesi".

"Quindi penso che questo sia il momento giusto per costruire pietra su pietra. E sono anche molto motivata a prendermi una parte di responsabilità per continuare a spingere il calcio nella giusta direzione in Norvegia".

Dare alle giocatrici le condizioni che meritano

Non è solo in Norvegia che le conversazioni sul calcio femminile sono cambiate negli anni trascorsi tra le ultime due apparizioni internazionali di Hegerberg.

Il mese scorso, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato che le calciatrici che giocano nel massimo campionato femminile italiano - la Serie A - saranno classificate come atlete professioniste, ponendo fine ad anni di stipendi limitati a causa del loro status amatoriale.

"Sento che stiamo lentamente ricominciando a guadagnare slancio per tornare al buon ritmo che avevamo prima che Covid ci colpisse e stiamo costruendo in modo più professionale", dice Hegerberg.

"Dare alle giocatrici le condizioni che meritano e, in generale, una vita quotidiana più professionale, in modo da poter diventare ancora migliori e mostrare un calcio ancora migliore a lungo termine. Si tratta di spronare noi giocatrici, dobbiamo solo fare bene".

Le giocatrici si esibiscono sempre più spesso sui palcoscenici più importanti. Il Camp Nou, lo stadio del Barcellona, ha registrato due volte il tutto esaurito negli ultimi mesi, stabilendo il record consecutivo di presenze per una partita di calcio femminile.

A marzo, 91.553 tifosi hanno assistito alla sconfitta del Barça contro il Real Madrid nei quarti di finale di UEFA Champions League e, meno di un mese dopo, 91.648 hanno applaudito la squadra di casa nella vittoria per 5-1 contro il Wolfsburg in semifinale.

"È fantastico", dice Hegerberg. È quello che si vuole ottenere nel gioco e vedere il tutto esaurito, il Camp Nou pieno, è davvero incredibile".

"È quello che cerchiamo di ottenere noi, ogni club femminile. Abbiamo visto alcune buone tendenze. Ora la grande sfida è riportare la gente negli stadi di settimana in settimana e ottenere la stabilità di cui abbiamo bisogno".

La parte migliore della stagione

La scorsa stagione, senza Hegerberg infortunato, il Lione non è riuscito a raggiungere la finale di Champions League per la terza volta in 10 anni, ponendo fine al regno quinquennale del club come campione d'Europa. Il Barcellona ha approfittato dell'assenza del Lione e ora è alla ricerca del primo titolo consecutivo.

"Ovviamente il Barcellona è una squadra molto forte", ha detto Hegerberg. "Si vede che hanno avuto il tempo di sviluppare il loro stile di gioco. Giocano un calcio orientato al possesso palla molto forte".

Hegerberg giocherà per la prima volta in tre anni, dopo essere stata costretta a rimanere in panchina per quasi due stagioni a causa della rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio 2020 e di una frattura da stress alla tibia sinistra.

"Sto solo cercando di godermi ogni giorno, ogni secondo con la palla e la primavera è qui e le grandi partite si avvicinano", dice. "Quindi probabilmente è anche la parte migliore della stagione".

Dopo la finale di Champions League, Hegerberg non vede l'ora di partecipare al Campionato Europeo Femminile UEFA 2022, il suo primo torneo importante dopo il ritorno in Norvegia.

"È un torneo difficile", dice Hegerberg. "Può andare in entrambe le direzioni. Si tratta di prepararsi in modo molto calmo ma concentrato. E sì, saremo pronti per tutto. Ma sappiamo che in passato abbiamo vissuto l'esperienza di una finale nel 2013 e poi quella dei durissimi Europei del 2017".

Nel 2017 la Norvegia ha perso tutte e tre le partite del girone, una serie di risultati deludenti per una squadra classificata al quarto posto all'inizio del torneo.

Questa volta, la campagna della Norvegia prenderà il via con una partita contro l'Irlanda del Nord il 7 luglio, cercando di avanzare alle fasi ad eliminazione diretta da un gruppo che comprende anche Austria e Inghilterra.

"Si tratta di imparare da queste esperienze e di essere il più preparati possibile", dice Hegerberg, "ma anche di divertirsi, perché questi tornei sono un momento culminante della tua carriera".

DAZN trasmette gratuitamente la finale della UEFA Women's Champions League sul suo canale YouTube.

