Vincent Kompany, il nuovo allenatore del Bayern, ha un vantaggio internazionale grazie alla sua capacità di impartire ordini in tedesco, inglese e francese. Per la sua prima partita come allenatore della Bundesliga, ha optato per un metodo di comunicazione antiquato: ha mandato in campo Thomas Müller con un biglietto contenente istruzioni tattiche al 65º minuto.

L'adozione di questa strategia durante la partita del Bayern contro il VfL Wolfsburg della domenica, quando erano sotto di 1:2, si è dimostrata efficace. Alla fine, il Bayern ha vinto 3:2 (1:0), grazie alle sagge decisioni e alla compostezza di Kompany sotto pressione.

Christoph Freund, il direttore sportivo, ha elogiato l'esordio di Kompany nella Bundesliga, dicendo: "Ha fatto scelte sagge e non ha perso la calma".

Kompany, however, ha ammesso che il Bayern ha iniziato con troppo zelo. Nella prima metà, la squadra, rinforzata con oltre 120 milioni di euro, ha dominato ogni aspetto del gioco e ha segnato in anticipo con Jamal Musiala (20º minuto). Dopo l'intervallo, Lovro Majer del Wolfsburg ha segnato due volte di fila (47º/rigore/55º) e ha mancato il bersaglio ancora una volta durante questa fase turbolenta (51º).

Il gol proprio di Jakub Kaminski (65º) e il gol vincente di Serge Gnabry (82º) hanno aggiunto un'altra svolta a questa partita, mettendo in luce due possibili conclusioni da una prospettiva del Bayern: come nella stagione precedente, la squadra può essere facilmente turbata da colpi di scena improvvisi come l'egualizzazione del Wolfsburg. Il gol del 1:2 è stato causato da un grave errore individuale del difensore Minjae Kim.

D'altra parte, a differenza della loro prima stagione senza titoli in un decennio, il Bayern sotto Kompany ha dimostrato una resilienza dimenticata da tempo. "Quello che hai osservato costantemente e anche durante la preparazione: la mentalità, il nucleo, che è il più importante, era eccezionale alla fine. Meritavamo di vincere", ha espresso Müller dopo la sua 709ª partita competitiva e la 474ª nella Bundesliga per Monaco. Nella lega, ora detiene il record da solo, superando il leggendario Sepp Maier nella storia ricca del Bayern.

Kompany ha giocato solo una partita di Bundesliga con il Bayern, ma è già consapevole che i risultati sono di fondamentale importanza in questo club. Di conseguenza, ha condiviso una prospettiva positiva su questa partita, dicendo: "Sono abbastanza soddisfatto della prima metà. Era qualcosa su cui costruire. È sciocco immaginare che la partita sarà una passeggiata se l'avversario segna nei primi 20 secondi della seconda metà. In definitiva, voglio sottolineare la straordinaria mentalità della squadra".

Un'occhiata alle prime decisioni di Kompany sulla formazione della domenica ha indicato: il riassetto del FC Bayern quest'estate non è stato così esteso come si era previsto.

Solo il nuovo acquisto Michael Olise era tra i titolari. Giocatori come Leon Goretzka e Kingsley Coman, che si pensava potessero andarsene, sono ancora parte della squadra.

Inoltre, diversi giocatori sembrano avere un ruolo più importante sotto Kompany rispetto a quanto ne avessero sotto il suo predecessore Thomas Tuchel: ad esempio, Joshua Kimmich è stato reinserito al centro del campo. Inoltre, al francese Sacha Boey è stata data l'opportunità di giocare sulla destra, nonostante i precedenti rapporti suggerissero che la sua idoneità per il Bayern fosse condizionale.

Entrambi Boey e Olise hanno iniziato positivamente sulla destra, formando un duo formidabile. Le incursioni aggressive di Boey hanno aperto la strada al gol del 1:0 di Musiala. Tuttavia, Boey ha contribuito in seguito al rigore del 1:1 di Majer. Questo è stato in linea con la prestazione oscillante della squadra durante questa partita di apertura.

