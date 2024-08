- Meno posti di lavoro in sicurezza sociale, più part-time

Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, c'è stata una tendenza al calo dell'occupazione assicurata socialmente per due anni. Alla fine del 2021, c'erano quasi 581.000 posti di lavoro, ma alla fine del 2023 questo numero era sceso a poco meno di 576.000.

Contemporaneamente, il numero di persone che lavorano a tempo parziale è aumentato: da circa 181.000 a oltre 186.000 - ovvero un terzo. A livello nazionale, l'occupazione a tempo parziale è continuata a crescere, secondo l'Istituto per la Ricerca sull' Occupazione (IAB), raggiungendo un nuovo record del 39% nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, c'è una carenza di competenze. Gli esperti credono che questa potrebbe essere alleviata se i lavoratori a tempo parziale aumentassero le loro ore.

Nel MV, l'occupazione dei lavoratori stranieri è aumentata negli ultimi due anni. Alla fine del 2023, più di 38.000 stranieri avevano un lavoro assicurato socialmente nel MV, rispetto ai circa 32.000 alla fine del 2021.

Il carico di lavoro nelle occupazioni a tempo parziale potrebbe essere un motivo per cui gli esperti suggeriscono di aumentare le ore per i lavoratori a tempo parziale. Nonostante la tendenza in aumento, molte occupazioni a tempo parziale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono piuttosto gravose a causa della situazione di sottodimensionamento del personale.

