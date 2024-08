- Meno persone muoiono nel sud-ovest.

Lo scorso anno, per la prima volta dal 2016, sono morte meno persone nel Baden-Württemberg rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio Statistico di Fellbach, vicino a Stoccarda, sono state registrate circa 120.200 morti nel 2023, con un calo del 3,6% rispetto al 2022, quando si era registrato un picco record di circa 124.700 morti. Il numero di morti all'anno era stato in costante aumento dal 2016.

La diminuzione delle morti è principalmente attribuibile alla riduzione di alcune cause. Nel 2023, solo la metà delle persone è morta per COVID-19 rispetto al 2022, con 3.343 morti. C'è stato anche un calo delle morti per malattie cardiache e circolatorie.

Tuttavia, secondo l'Ufficio Statistico, queste rimangono la causa principale di morte nel sud-ovest. Circa un terzo di tutte le morti è attribuibile a queste cause. Circa un quinto di tutte le morti è dovuto al cancro.

