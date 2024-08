- Meno permessi di abitazione - Prorogato il prestito bavarese

I prezzi delle costruzioni in aumento e i tassi di interesse più elevati stanno causando un'ulteriore contrazione del mercato immobiliare in Baviera. Secondo l'Ufficio statistico di stato, il numero di permessi di costruzione residenziale emessi nel primo semestre dell'anno è diminuito del 16% a 25.220. Il calo è stato particolarmente pronunciato nelle grandi città, dove i permessi sono diminuiti del 25% rispetto all'anno precedente, e nei distretti rurali, dove sono diminuiti del 11%. Nel frattempo, c'è stato un lieve aumento dell'aggiunta di unità abitative esistenti, con le autorità che hanno emesso il 2,5% in più di permessi per questo.

L'industria dell'edilizia chiede meno burocrazia

La pressione sui già stretti mercati degli affitti sta aumentando, secondo l'Associazione delle imprese edili della Baviera. "Per molte aziende, la costruzione residenziale a canoni accessibili non è più possibile", ha detto Hans Maier, direttore dell'associazione. "Le cooperative abitativa hanno già suonato l'allarme", ha aggiunto. Le 356 cooperative abitativa organizzate nell'associazione completeranno circa 500 appartamenti entro il 2024. L'industria dell'edilizia ha bisogno di finanziamenti stabili e "migliori condizioni quadro per la costruzione residenziale - ad esempio, attraverso meno burocrazia o standard edilizi più semplici".

L'Istituto Ifo di Monaco prevede che il calo a livello nazionale dell'industria continuerà. I costi delle costruzioni sono "fuori controllo", e l'accordo salariale per l'industria delle costruzioni porterà ad ulteriori aumenti dei costi.

Il governo regionale proroga il termine per le domande di prestiti agevolati

Tuttavia, il sogno della proprietà immobiliare potrebbe ancora realizzarsi per alcuni proprietari di case nello stato libero, nonostante le condizioni avverse. Secondo il ministro delle Costruzioni Christian Bernreiter (CSU), il termine per le domande del cosiddetto prestito Baviera è stato prorogato fino alla fine di agosto. "A differenza del governo a traffico luminoso a Berlino, non stiamo mettendo fine al nostro sostegno con il prestito Baviera dall'oggi al domani, ma stiamo invece aggiungendo altri 30 milioni di euro e prolungando il programma fino alla fine del mese a causa del suo grande successo".

Il prestito Baviera è disponibile per tutte le famiglie che creano o acquistano una casa per l'uso familiare attraverso la nuova costruzione, la modifica o l'ampliamento e rispettano i limiti di reddito per l'edilizia residenziale sociale. Ad esempio, il limite di reddito per una famiglia di quattro persone con due figli è di circa 101.400 euro lordi all'anno. L'importo del prestito è limitato a un terzo dei costi totali ammissibili. Un vantaggio del prestito agevolato è il tasso di interesse, che è ridotto di fino a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse di mercato, con un minimo del 1%.

Più di 3.000 famiglie hanno realizzato il loro sogno della proprietà immobiliare con il prestito dall'anno scorso, secondo il Ministero delle Costruzioni. "Il nostro obiettivo sin dall'inizio è stato anche quello di aiutare l'industria delle costruzioni a rimettersi in piedi in una fase debole", ha detto il ministro Bernreiter. Sono stati messi a disposizione circa 90 milioni di euro per il prestito agevolato Baviera in questo anno di bilancio. Lo stato libero ha portato più di 500 milioni di euro di prestiti sul mercato in questo modo.

