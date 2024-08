- Meno miniere di sabbia e ghiaia in Essenza

Il numero di cave di ghiaia e sabbia in Assia è diminuito negli ultimi anni. Nel 2006, ce n'erano ancora 99 attive in tutto lo stato, secondo l'Agenzia per la conservazione della natura, la protezione dell'ambiente e la geologia dell'Assia (HLNUG). Attualmente, ce ne sono 87. Le cave con esposizione alle acque sotterranee vengono sempre più poste sotto protezione naturale o riempite e ripiantumate. Le aree di estrazione più importanti si trovano nel sud dell'Assia - in cave o lungo i fiumi.

Molti dei laghi balneari dell'Assia sono il risultato di vecchie cave di sabbia e ghiaia. È raro che l'estrazione e il bagno si svolgano contemporaneamente: secondo l'HLNUG, ciò accade solo al Strandbad Nieder-Roden (distretto di Offenbach), Waldsee Raunheim (distretto di Groß-Gerau) e Riedsee (distretto della Bergstraße). L'estrazione umida attiva al Langener Waldsee è separata dal lago balneare da una diga. A causa del permesso di estrarre più ghiaia qui e di liberare il terreno per farlo, ci sono frequenti proteste.

La diminuzione delle cave di ghiaia e sabbia potrebbe influire sulla disponibilità di materie prime per vari settori industriali. Nonostante la diminuzione, molti laghi balneari dell'Assia sono stati formati da vecchi siti di estrazione di ghiaia.

