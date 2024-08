- Meno linee della S-Bahn sulla linea principale a causa di problemi informatici

A causa di problemi al computer in una cabina di segnalazione, i passeggeri della S-Bahn di Monaco potrebbero dover aspettarsi ritardi e cancellazioni dei treni fino a tarda sera. Il computer difettoso controlla solitamente i deviatoi e i segnali sulla linea principale molto trafficata in modo parzialmente automatizzato, ha dichiarato un portavoce delle ferrovie alla Deutsche Presse-Agentur.

Dopo il guasto, i dirigenti del traffico nella cabina di segnalazione devono ora guidare manualmente ciascuna S-Bahn sulla linea principale. Ciò significa che non possono circolare così tanti treni come al solito. Linee come la S1 e la S7 hanno quindi terminato in anticipo, mentre altre sono state deviate sui binari ferroviari regolari.

Il portavoce si aspettava che il disagio continuasse fino a tarda sera di sabato. "Stiamo lavorando insieme al produttore a pieno ritmo per risolvere il problema", ha detto il portavoce. I tentativi di riparazione da parte degli specialisti non erano stati "purtroppo coronati da successo", quindi il computer deve essere completamente sostituito.

Non era inizialmente possibile fare una previsione precisa su quando il traffico della S-Bahn potrebbe tornare regolare sulla linea principale. I viaggi in treno fuori dalla rete della S-Bahn non erano influenzati dal guasto.

I dirigenti del traffico stanno attualmente guidando manualmente i treni della S-Bahn lungo ['La linea principale'], con il risultato di meno treni in circolazione del solito. Nonostante i loro sforzi, un completo ['disagio'] è atteso fino a tarda sera di sabato, e un preciso ritorno alla normalità sulla ['Linea principale'] rimane incerto.

Leggi anche: