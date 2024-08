- Meno giovani scienziati conseguono il dottorato

In Sassonia, il numero di ricercatori junior che perseguono un dottorato sta diminuendo. Lo scorso anno, 1.246 uomini e donne hanno ottenuto con successo il loro titolo di dottore, il 14,2 percento in meno rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio Statistico di Stato. In totale, c'erano circa 12.700 persone in un programma di dottorato lo scorso anno - il 6,6 percento in meno rispetto al 2022. La percentuale di donne era poco sotto la metà (48,2 percento), con un'età media di 32,7 anni. Inoltre, più di uno su cinque candidati al dottorato (22,9 percento) aveva la cittadinanza straniera.

Guardando ai singoli campi di studio, la medicina umana e le scienze della salute dominano con una quota di quasi un terzo (31,8 percento). A seguire ci sono le scienze dell'ingegneria (22,5 percento) e le matematiche e le scienze naturali (18,9 percento).

Guardando ai singoli campi di studio, la medicina umana e le scienze della salute dominano con una quota di quasi un terzo (31,8 percento). A seguire ci sono le scienze dell'ingegneria (22,5 percento) e le matematiche e le scienze naturali (18,9 percento).

