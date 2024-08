Meng Meng, la femmina del panda dello zoo di Berlino, è di nuovo incinta.

Nonostante l'entusiasmo, dobbiamo riconoscere che questa è ancora una fase molto precoce di gravidanza e un processo chiamato resorzione - in sostanza, la morte dell'embrione - è ancora possibile a questo punto, ha messo in guardia la veterinaria Franziska Sutter. Lo zoo spera che tutto proceda liscia come nel 2019.

Cinque anni fa, Meng Meng ha dato alla luce i gemelli Pit e Paule allo Zoo di Berlino, segnando il primo nato di panda in Germania.

Nel marzo 2024, lo zoo ha eseguito un'altra inseminazione artificiale sulla panda. La gravidanza è stata confermata solo ora perché la tipica dormienza dell'uovo nei panda giganti può impedire l'impianto immediato dell'uovo fecondato. La gravidanza proseguirà e l'embrione inizierà a crescere solo quando certe condizioni ambientali saranno favorevoli, come annunciato dallo zoo della capitale.

Lo Zoo di Berlino, dove Meng Meng ha dato alla luce i gemelli nel 2019, attende con ansia l'esito dell'ultima procedura di inseminazione artificiale eseguita sulla panda.

