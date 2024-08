- Meng Meng è incinta <unk> Un altro cucciolo di panda è atteso allo zoo di Berlino

Al Berlino Zoo, non c'è solo coccole; la panda lady Meng Meng è di nuovo incinta. "I cuccioli sono circa 2,5 centimetri di grandi e devono ancora crescere molto prima del parto", ha detto Thomas Hildebrandt, responsabile del reparto di gestione della riproduzione presso l'Istituto Leibniz per la ricerca sugli zoo e la vita selvatica, secondo un comunicato stampa.

Una piccola festa è scoppiata nel Panda Garden domenica, ha riferito lo zoo. Meng Meng era stata meno collaborativa di recente. "Despite the noticeable belly pinching, Meng Meng was persuaded to stand up and accept the cold ultrasound gel and the examination with the ultrasound probe", ha detto il veterinario, un esperto internazionale nella riproduzione dei panda giganti. "An upright examination finally brought the joyful news that Meng Meng is pregnant with two cubs."

Cuccioli di panda: ora si incrociano le dita

La squadra era entusiasta, poiché ci sono state diverse tentativi infruttuosi di ecografia in precedenza, ha detto il veterinario Franziska Sutter, che ha partecipato all'esame. "Despite all the excitement, we must be aware that this is a very early stage of pregnancy, and a so-called resorption - i.e., the death of the embryo - is still possible at this time", ha detto Sutter. Il periodo di gestazione per i panda giganti è solitamente di tre a sei mesi.

Lo sviluppo sarà monitorato con ecografie e analisi ormonali. "We hope very much that everything goes as well as it did the last time in 2019." Back then, the first panda birth in a German zoo was a sensation: the twins and former crowd-pleasers Pit and Paule are no longer in Berlin.

Il successo dell'ultima ecografia ha portato l'attesa nella comunità degli zoo dell'Unione Europea, poiché Meng Meng è incinta di due cuccioli di panda giganti allo Zoo di Berlino. Se la gravidanza prosegue con successo, potrebbe essere un contributo significativo ai programmi di allevamento dei panda giganti dell'Unione Europea.

Leggi anche: