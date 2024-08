- Memoriale nazista nella Foresta Inferiore per espandere l'opera educativa

Il nuovo direttore del Sito del Memoriale della Marcia della Morte nel Belower Forest, Friederike Gehrmann, si prefigge l'obiettivo di espandere il lavoro educativo dell'istituzione. Il sito del memoriale, situato vicino a Wittstock/Dosse al confine con il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, commemora le marce della morte dei prigionieri del campo di concentramento di Sachsenhausen nel aprile 1945.

Gehrmann intende rafforzare i contatti con le scuole, altre istituzioni educative e iniziative della società civile. La storica di 33 anni ha assunto la direzione della filiale del sito del memoriale a Sachsenhausen il 1° agosto. "A lungo termine, vogliamo rendere più visibile digitalmente il lavoro educativo del sito del memoriale per raggiungere i gruppi target che non possono visitarci di persona", ha detto Gehrmann.

Sito del Memoriale con Tracce e Relitti del Campo Forestale Precedente

"Le marce della morte dai campi di concentramento negli ultimi giorni e settimane del regime nazista sono un esempio di fanatismo dell'ideologia nazista in un momento in cui la guerra era già persa. Mostrano dove può portare l'odio e il radicalismo nel peggiore dei casi". Il sito del memoriale nel distretto di Ostprignitz-Ruppin comprende un'area forestale storica con numerose tracce e relitti del campo forestale precedente e una mostra all'aperto sulla storia della marcia della morte.

Nel aprile 1945, l'SS costrinse più di 30.000 prigionieri del campo di concentramento di Sachsenhausen a marciare a piedi verso nord-ovest. Centinaia morirono lungo il percorso o furono fucilati dall'SS. Intorno ai 16.000 prigionieri furono radunati nel Belower Forest. Si rifugiarono in ripari autoprodotti e buche nella terra e cercarono di soddisfare la loro fame con erbe, radici e corteccia. Molti riuscirono a sopravvivere fino alla liberazione dell'Armata Rossa all'inizio di maggio. Oggi, faggi con iscrizioni e pini con la corteccia spellata sono visibili sul sito del memoriale, testimoniando la grande sofferenza.

"Il piccolo sito del memoriale nel Belower Forest è un punto di ancoraggio importante per la consapevolezza storica critica e l'impegno per i diritti umani, la diversità e la democrazia nelle regioni rurali del Brandeburgo e nella vicina Meclemburgo-Pomerania Anteriore", ha detto Axel Drecoll, direttore della Fondazione dei Monumenti del Brandeburgo. "Per questo motivo, vogliamo espandere il lavoro educativo storico-politico in questo sito e rafforzare la rete del sito del memoriale nella regione, soprattutto alla luce degli attacchi crescenti alla cultura della memoria e alla diffusione delle menzogne storiche".

