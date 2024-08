- Membri di bande di narcotrafficanti arrestati nella zona di Heilbronn

Dopo gli scontri tra due gang rivali di trafficanti di droga nella zona di Heilbronn, diversi uomini sono stati messi in custodia. Sei individui di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono stati arrestati all'inizio di agosto, con un altro uomo messo in custodia poco dopo il suo ritorno dalle vacanze, secondo la polizia e i pubblici ministeri. Sono accusati di traffico di cannabis e rapina aggravata, nonché di traffico di cannabis e tentato sequestro di persona.

A fine giugno, diversi uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un appartamento a Bad Friedrichshall. Lì, il quartetto avrebbe rubato diversi chili di marijuana sotto la minaccia delle armi. Secondo gli investigatori, la droga apparteneva a un altro gruppo che trafficava in prodotti a base di cannabis da tempo. Questo gruppo aveva pianificato di punire la persona che ritenevano responsabile del furto di droga sequestrandola per trovare il luogo della marijuana rubata. I piani erano stati documentati sui telefoni cellulari.

Il sequestro pianificato fallì perché la persona sbagliata era presente sulla scena e i testimoni allertarono la polizia. I sospetti fuggirono, portando ad arresti successivi.

