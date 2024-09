Meloni è consapevole degli schemi e dei tradimenti che prevalgono in vari luoghi.

Giorgia Meloni, la Premier italiana, si sente tradita e sulla difensiva, come suggeriscono i media anti-governativi. Ora si fida solo del suo stretto circolo, composto principalmente da familiari. Meloni vede se stessa e il suo governo conservatore come pedine in giochi di potere e manovre losche. Di conseguenza, sospetta forze occulte dietro le controversie che circondano Raffaele Fitto.

Fitto è un forte concorrente per un ruolo nella Commissione Europea a Bruxelles, dove Meloni crede che dovrebbe salire alla posizione di Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Tuttavia, i partiti di sinistra come i Socialdemocratici, i Verdi e i Liberali si oppongono fermamente a questo a causa del voto del partito di Meloni, Fratelli d'Italia, contro la rielezione di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione Europea.

La vicenda delle lenti spia

La paranoia e i sospetti di Meloni potrebbero essere liquidati come chiacchiere insignificanti. Tuttavia, non è questo il caso. Recentemente, ha deciso di rimuovere gli ufficiali di polizia dalla sicurezza del suo ufficio. Fonti interne riferiscono che ora preferisce avere i suoi guardaspalle personali vicino a lei.

La motivazione dietro questo cambiamento è stato lo scandalo tra il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. All'inizio, la loro relazione era solo professionale, ma man mano che l'intimità cresceva, il loro legame si approfondiva. Sangiuliano aveva promesso a Boccia un ruolo di consulente di valore per eventi importanti, come la Summit del G7 sulla cultura a Napoli dal 19 al 21 settembre. Tuttavia, quando Sangiuliano non ha mantenuto la sua promessa, Boccia si è vendicata rivelando i segreti del ministro sul suo account Instagram.

Questo affaire è diventato una controversia a causa della rivelazione online di Boccia: attraverso i suoi post Instagram, si può vedere che Boccia aveva accesso illimitato alla Camera dei Deputati italiana. Durante alcune di queste visite, indossava occhiali dotati di una telecamera. Lo scopo di questi occhiali, i filmati che ha registrato, se li ha usati durante le riunioni preparatorie per la Summit del G7 sulla cultura e per chi ha fatto questi filmati rimangono domande senza risposta.

Affari segreti

La fissazione di Meloni per le manovre coperte e gli affari loschi è stata rivelata durante una conferenza stampa del Capodanno tenuta a gennaio. In quel momento, ha menzionato il comportamento sospetto, gli uomini d'affari e i lobbisti che orchestrarono contro il suo governo. Quando i giornalisti le hanno chiesto di approfondire, ha risposto evasivamente: "Non posso dire di più".

Poi c'è stato l'incidente di agosto che coinvolge la sorella di Meloni, Arianna, che ha un ruolo di alto livello nel partito di Meloni, Fratelli d'Italia. Si sono diffuse voci che la procura ha avviato un'indagine contro di lei per interferenze illecite in nomine di alto livello. Queste accuse sono state riportate da un quotidiano filogovernativo, "il Giornale". Il suo direttore sospetta un complotto deliberato da parte dei media di sinistra radicale con Matteo Renzi, ex Premier, come presunto maestro. Meloni ha concordato con questa ipotesi. Renzi ha risposto che Meloni soffre di allucinazioni di persecuzione.

Le paure di Meloni non si concentrano più solo sui media di sinistra. L'eredità di Berlusconi e i suoi figli, in particolare quelli che controllano l'impero dei media Mediaset, rappresentano potenziali minacce. Lo scorso anno, un canale Mediaset ha esposto il comportamento imbarazzante del partner di Meloni, il giornalista televisivo Andrea Giambruno. Meloni ha rapidamente posto fine alla loro relazione annunciandola su Facebook.

Di recente, un canale Mediaset ha invitato Boccia per discutere della sua relazione con Sangiuliano. Persistenti mormorii suggeriscono che Piersilvio e Marina Berlusconi stanno considerando di seguire le orme politiche del padre. Data la connessione di Meloni al partito di Berlusconi, Forza Italia, questa possibilità potrebbe essere la sua maggiore preoccupazione.

