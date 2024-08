- Meloni che mostrano prospettive promettenti nella fase iniziale del torneo della Coppa d'Europa

MT Melsungen si è assicurata il posto nella fase a gironi della Lega Europea con facilità. La squadra tedesca di handball ha trionfato sui rivali norvegesi dell'Elverum Handball in casa, vincendo 28-23 (13-12) sabato sera a Kassel.

Sin dal primo minuto, la squadra di Melsungen ha dimostrato la propria determinazione. La loro difesa è stata impeccabile, concedendo pochissimo ai 13 volte campioni norvegesi e partecipanti alla Champions League, guidati dall'ex giocatore della Bundesliga Børge Lund. L'MT ha concesso solo dodici gol.

La partita di ritorno è prevista per il 7 settembre.

Per gran parte della partita, l'Elverum ha tenuto duro in difesa, rendendo difficile ai padroni di casa prendere il sopravvento, portando a una partita equilibrata per 45 minuti. Ma Melsungen ha colto le proprie opportunità e le ha sfruttate, bucando la difesa avversaria con facilità, giocando velocemente e mantenendo una difesa solida.

Con il Rothenbach Hall gremito di tifosi, la squadra della Bundesliga è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale. La loro vittoria gli ha dato l'opportunità di assicurarsi il posto nella redditizia fase a gironi la prossima settimana a Elverum (ore 17:00).

Dopo la vittoria in casa, è inevitabile che si discutano le possibilità di una forte sfida nel territorio di Elverum per i rivali norvegesi della squadra di handball. Qualunque sia l'esito della partita di ritorno, l'Elverum Handball della Norvegia ha già dimostrato la propria resistenza contro Melsungen, una squadra tedesca di tutto rispetto.

Leggi anche: