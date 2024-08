- Melodie reinterpretate che risuonano da un organo meccanico.

In diverse chiese della zona nord-orientale, sono famose per i loro antichi, mozzafiato cannoni che portano gioia ai turisti. Ma quando uno di questi, costruito in legno, stagno o piombo per secoli, cade e ha bisogno di essere sostituito, può causare problemi. Questi materiali tradizionali possono portare a problemi di salute e tecnologici. Ecco perché è in corso un progetto per scoprire un modo moderno per produrre i cannoni dell'organo, come ha rivelato il Dipartimento dell'Economia.

La Facoltà di Ingegneria Meccanica e Costruzioni Navali dell'Università di Rostock, l'azienda Antique Keyboard Instruments Schmidt di Kritzmow e l'Istituto Tecnico di Saldatura e Prove SLV Mecklenburg-Vorpommern GmbH si uniscono per trovare una soluzione.

L'obiettivo è quello di indagare il potenziale dei leghe di alluminio nella produzione dei cannoni dell'organo, ha annunciato il Vice Ministro Jochen Schulte durante la presentazione del finanziamento sul posto. Ciò comporta la creazione di nuovi cannoni dell'organo in lega di alluminio e lo sviluppo di un nuovo metodo funzionale per la loro produzione. Questi materiali hanno diversi vantaggi rispetto allo stagno e al piombo tradizionali, in quanto non sono velenosi e offrono una maggiore resistenza alla corrosione.

Gli investimenti finanziari per questo progetto ammontano a circa un milione di euro. Il Dipartimento dell'Economia sostiene il progetto con 758.000 euro dal "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale".

