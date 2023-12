Melissa Gilbert ricorda Michael Landon nel 31° anniversario della sua morte

"Oggi è il 31° anniversario della morte di una delle persone più influenti della mia vita e sono molto, molto triste", ha scritto la Gilbert in un saggio per PanCAN, un ente di beneficenza che finanzia le persone colpite dalla malattia.

Ha proseguito: "Si potrebbe pensare che avrei provato questo tipo di tristezza l'anno scorso, in occasione del 30° anniversario. Dopotutto, il 30 sembra un numero di riferimento più importante del 31. Eppure eccomi qui, a sentire il dolore del 30° anniversario. Eppure oggi sono qui, a sentire profondamente il dolore e la perdita. Il dolore e la perdita non si preoccupano dei numeri di riferimento. Nella mia esperienza si insinuano e ti colpiscono quando meno te lo aspetti".

La Gilbert ha aggiunto che Landon le manca ora più che mai.

"Come oggi", ha scritto. "Oggi mi manca il mio mentore, il mio partner di recitazione, il mio regista preferito, la mia figura paterna, il mio amico e il mio capo. Oggi mi manca il mio papà. Oggi mi manca Michael Landon. Così tanto che posso sentirlo nel mio petto, nel mio cuore. Mi fa male il cuore".

"La casa nella prateria" è andata in onda dal 1974 al 1983. Seguiva la famiglia Ingalls a Plum Creek, nel Minnesota. Gilbert interpretava la figlia secondogenita Laura, che narrava lo show.

Gilbert ha anche chiesto aiuto per trovare una cura per il cancro al pancreas.

"In questo anniversario della morte di mio padre, Michael Landon, vi prego di dare un contributo al PanCAN. Fatelo a nome di Mike. Oggi potete contribuire a porre fine a questa malattia e alla sua orribile e indiscriminata distruzione. Per favore, per favore, aiutate in qualsiasi modo possiate", ha scritto.

