- Melinda Gates compie 60 anni e sta andando per la sua strada.

Con un breve annuncio nel maggio 2021, la coppia Gates ha sconvolto il mondo: "Dopo attenta riflessione e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio", hanno scritto Bill e Melinda Gates all'epoca. "Negli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto tre figli straordinari e costruito una fondazione dedicata a rendere possibili vite sane e produttive in tutto il mondo. Ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase della nostra vita." È stato un "periodo difficile per tutta la nostra famiglia", ha rivelato la figlia maggiore Jennifer.

Il divorzio è ora definitivo e, poco prima del suo 60° compleanno il prossimo giovedì (15 agosto), Melinda Gates ha anche lasciato la influente fondazione congiunta. Ha annunciato di voler intraprendere un nuovo progetto, concentrandosi sul sostegno alle donne e alle famiglie, e ha destinato 12,5 miliardi di dollari (circa 11,5 miliardi di dollari) a tale scopo.

In interviste, Gates ha chiarito di non avere intenzione di ritirarsi dalla vita pubblica e di essere attivamente coinvolta nella campagna elettorale statunitense attuale, sostenendo pubblicamente Kamala Harris, che ambisce a succedere al presidente Joe Biden.

Nata in una famiglia umile

Nata nel 1964 a Dallas, Texas, Melinda Gates è cresciuta in una famiglia modesta. Suo padre era un ingegnere, sua madre una casalinga e il denaro spesso scarseggiava per la famiglia di quattro persone. Per aiutare, Gates ha iniziato a pulire pavimenti e forni per un piccolo stipendio da teenager. "Ma i miei genitori hanno sempre sottolineato l'importanza di andare all'università", ha detto una volta al britannico "Guardian". Ha poi studiato economia e scienze informatiche al prestigioso Duke University e ha poi lavorato per il gigante del software Microsoft.

È stato lì che ha incontrato il suo futuro marito. "Possiamo forse incontrarci il prossimo sabato?", le ha chiesto Bill Gates, ha ricordato in una conversazione con la radio statunitense NPR. "Ho detto: 'Be', non è molto spontaneo. Perché non mi richiami più vicino alla data?'"

Dentro di me pensavo: "Wow, chi pianifica il proprio calendario due settimane in anticipo? Sta cercando di fare un tiro mancino?" Sua madre pensava che l'appuntamento con il capo non fosse "una buona idea" - "ma non pensavo che ci saremmo sposati e uscire con lui una volta non avrebbe fatto male".

Intelligente, elegante e una delle donne più ricche del mondo

Il matrimonio nel 1994 è stato seguito da 27 anni di matrimonio, tre figli e la creazione della più grande fondazione privata del mondo, che ha donato miliardi di dollari per combattere malattie come l'AIDS e la polio, e per sostenere l'istruzione e l'aiuto all'agricoltura. La coppia, ora anche nonna e nonno, è stata ampiamente onorata per i loro sforzi.

Ma Melinda Gates non si è mai sentita a suo agio nell'ombra di suo marito. Descritta come "intelligente" e "tosta" dal britannico "Telegraph", e "sicura di sé" e "elegantissima" dal "Guardian", ha tracciato il proprio cammino nel ancora maschilista mondo dei miliardari e dei mega-filantropi.

Ha da tempo un posto regolare nella lista della "Forbes" delle "donne più potenti del mondo". Dal divorzio, Gates è tra le donne più ricche del mondo e, come il suo ex marito, ha promesso di donare la maggior parte della sua ricchezza in vita.

Leggi anche: