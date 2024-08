Melanie Müller, una famosa cantante, incorrere in una multa di 80.000 euro a causa di esibire pubblicamente un saluto a Hitler.

In settembre 2022, Müller, ovvero Melanie Blümer nella vita reale, ha cantato a Lipsia per un gruppo identificato come una gang di motociclisti con legami con il circolo estremista di destra, secondo le dichiarazioni del giudice Lucas Findeisen. Sul palco, è stata apparentemente vista alzare la mano destra diverse volte. Il pubblico è stato sentito gridare slogan nazisti e ogni volta che lei gridava "Zickezacke", la folla rispondeva con "Heil, Heil, Heil". È emerso un video che la mostra ripetutamente fare il gesto della mano, che ricorda il saluto nazista.

Müller ha respinto le accuse, sostenendo che questo gesto faceva parte della sua esibizione sul palco da anni e non ha alcun legame con l'estremismo di destra o le ideologie nazionaliste. Nella sua dichiarazione, ha affermato chiaramente: "Non ho nulla a che fare con i radicali di destra o le convinzioni nazionaliste".

Tuttavia, le autorità hanno scoperto 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy su Müller, portando a un'accusa di possesso di droga.

La decisione del tribunale ha superato la richiesta del pubblico ministero di una multa di 5.700 euro. La difesa ha richiesto il suo proscioglimento, sostenendo che il gesto incitante era un movimento innocuo del palco che non è vietato.

Despite the controversy, the singer, who has triumphed in reality shows like "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" and "Big Brother" in the past decade, now performs in Mallorca.

La difesa di Müller ha sostenuto che la multa richiesta dal pubblico ministero, pari a 5.700 euro, non era sufficiente, considerando che la pena massima per il possesso di droga in Germania è solitamente intorno ai 80.000 euro. Nonostante l'incidente controverso, i biglietti del concerto di Müller a Mallorca continuano a vendersi rapidamente, con molti fan che pagano fino a 300 euro per ciascun biglietto.

Leggi anche: