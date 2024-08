Melanie Müller rifiuta di riconoscere il verdetto.

Pop star Melanie Müller ha presentato ricorso contro la sua condanna per aver fatto il saluto nazista. Il legale della 36enne ha presentato il ricorso, come annunciato dal tribunale locale di Lipsia. Lo scorso settimana, il tribunale aveva comminato alla star di Ballermann una multa di 160 giornate da 500 euro ciascuna, per un totale di 80.000 euro, per aver utilizzato simboli di organizzazioni e gruppi terroristici illegali e per possesso di droga.

Secondo il tribunale, Müller ha fatto il saluto nazista più volte durante un concerto nel settembre 2022. Inoltre, durante una perquisizione della sua abitazione, sono state trovate 0,69 grammi di una miscela di cocaina e una pasticca di ecstasy. Il giudice del tribunale locale ha inflitto una pena più severa di quella richiesta dall'accusa. L'accusa aveva richiesto 95 giornate da 60 euro ciascuna, per un totale di 5.700 euro. La difesa, invece, aveva richiesto l'assoluzione in entrambi i casi.

Dopo la consegna della sentenza scritta, la difesa ha un mese di tempo per presentare ricorso, ha precisato un portavoce del tribunale locale. In caso di ricorso, il tribunale regionale esaminerà la sentenza di primo grado sia da un punto di vista legale che di fatto. Di conseguenza, un ricorso comporta un nuovo processo. In caso di revisione, la corte d'appello ha la responsabilità di esaminare se la sentenza è stata emessa in modo legale.

Müller ha negato le accuse durante il processo attraverso il suo avvocato. Il suo avvocato, Adrian Stahl, ha spiegato che il gesto della mano era stato fatto per motivare il pubblico. Aveva fatto il movimento del braccio in numerosi concerti, specificamente per il canto: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Inoltre, la sua cliente non ha affiliazioni di destra e mantiene la neutralità politica.

