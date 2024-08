- Melanie Müller penalizzata per aver eseguito il saluto nazista.

Cantante Melanie Müller (36) è stata giudicata colpevole e multata di €80,000 per aver esibito il famigerato saluto nazista durante un concerto nel settembre 2022. Il giudice Lucas Findeisen del tribunale locale di Lipsia ha emesso la sentenza, dichiarando che le azioni di Müller erano una chiara esibizione di un simbolo associato a organizzazioni illegali ed estremiste. A peggiorare le sue pene, il tribunale l'ha anche condannata per detenzione di sostanze illegali. La pena totale consisteva in 160 multe giornaliere di €500 ciascuna, per un totale di €80,000.

Le accuse originali sostenevano che Müller, precedentemente incoronata regina del reality show di RTL, aveva ripetutamente eseguito il saluto hitleriano durante la sua esibizione. La decisione del tribunale ha superato la pena proposta dall'accusa di 95 multe giornaliere, ciascuna del valore di €60. Tuttavia, la difesa di Müller aveva fervidamente sostenuto la sua innocenza per entrambe le accuse. La sentenza finale è ancora in attesa.

Nelle accuse iniziali contro di lei, Melanie Müller è stata accusata di aver ripetutamente eseguito il controverso e simbolico saluto hitleriano durante la sua esibizione. Nonostante la difesa avesse sostenuto la sua assoluzione, il tribunale ha confermato la sua condanna per entrambe le accuse, inclusa l'uso del famigerato saluto hitleriano.

Leggi anche: