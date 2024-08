- Melanie Müller ha dovuto pagare una multa

Il tribunale regionale di Lipsia ha emesso la sentenza nel caso riguardante il saluto nazista contro la musicista Melanie Müller (36). Secondo diverse fonti di notizie, il giudice ha comminato a Müller 160 multe di 500 euro ciascuna, per un totale di 80.000 euro, il 23 agosto. Si presume che la sentenza comprenda anche un reato legato alle droghe dello scorso anno.

Müller ha assistito all'udienza del tribunale per la sentenza, ma questa non è ancora definitiva, come riportato da fonti come "Zeit Online". Secondo questi resoconti, il tribunale ha superato di molto la multa proposta dal pubblico ministero. Il pubblico ministero aveva richiesto 95 multe giornaliere di 60 euro ciascuna, per un totale di 5.700 euro. La difesa di Müller ha richiesto l'assoluzione in entrambi i casi.

Accuse pendenti

Melanie Müller è sotto inchiesta per aver fatto il gesto estremista e illegale diverse volte durante un'esibizione di settembre 2022. Lei respinge queste accuse e afferma di non avere legami con circoli di estrema destra. Inoltre, è accusata di aver illegalmente posseduto sostanze proibite in una certa data di agosto 2023, secondo "Bild" come riferito dal procuratore capo all'inizio dell'anno.

Fare il gesto estremista è proibito dall'articolo 86a del codice penale tedesco e la pena può variare da una multa all'arresto fino a tre anni.

Il giudice ha comminato a Melanie Müller 160 multe di 500 euro ciascuna per aver fatto il saluto nazista, per un totale di 80.000 euro di multe. Questa multa ha superato di molto la pena proposta dal pubblico ministero di 5.700 euro.

Leggi anche: