- Melanie Müller fu penalizzata eccessivamente per aver dato il saluto nazista.

Cantante Melanie Muller è stata multata pesantemente per aver eseguito il saluto nazista ripetutamente. Il giudice Lucas Findeisen del tribunale locale di Lipsia ha dichiarato Muller colpevole di aver utilizzato il gesto della mano destra e i simboli associati a organizzazioni illecite ed estremiste. Inoltre, Muller è stata anche punita per possesso di droga, il che ha portato a una multa totale di 160 giornate a 500 euro ciascuna, pari a 80.000 euro. L'accusa aveva inizialmente richiesto una multa inferiore di 95 giornate a 60 euro. La difesa di Muller aveva chiesto l'assoluzione in entrambi i capi d'accusa, ma la sentenza non è ancora definitiva.

Il saluto hitleriano ripetuto di Muller durante un concerto

Le udienze del processo hanno rivelato che Muller aveva mostrato il saluto nazista diverse volte durante un concerto nel settembre 2022. La sentenza del tribunale ha superato significativamente la proposta dell'accusa. Muller, originaria della città sassone di Oschatz, è diventata famosa dopo aver vinto "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" di RTL nel 2014. In seguito è apparsa in numerosi programmi televisivi e ora è un'artista performativa, spesso a Mallorca.

La sentenza di colpevolezza è stata emessa dal tribunale di primo grado di Lipsia, dove il giudice Lucas Findeisen ha presieduto il processo. Nonostante la difesa di Muller avesse richiesto l'assoluzione, il tribunale di primo grado ha confermato la pesante sentenza per l'uso del saluto nazista da parte di Muller.

Leggi anche: