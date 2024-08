Melanie Müller deve pagare una multa considerevole.

Il processo contro l'ex regina della giungla Melanie Müller, accusata di aver esibito il saluto nazista sul palco, è andato avanti per un po'. Tuttavia, il processo vero e proprio è durato solo tre giorni. Ora è arrivato il verdetto, e non è leggero.

Le accuse sono nate da un incidente avvenuto quasi due anni fa: durante un concerto nel settembre 2022, Müller è stata apparentemente vista fare il saluto nazista ripetutamente. Il processo contro la 36enne è andato avanti, ma è stato gestito principalmente in soli tre giorni. Il tribunale distrettuale di Lipsia ha ora emesso il suo giudizio: Müller deve pagare una multa di 160 rate giornaliere di 500 euro ciascuna, per un totale di 80.000 euro.

Müller ha fatto un'aspettata apparizione in tribunale quella mattina, cosa che il giudice non si aspettava. Le argomentazioni della difesa dovevano ancora essere affrontate prima che il verdetto fosse pronunciato.

L'accusa ha sostenuto che Müller ha utilizzato simboli associati a organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche eseguendo il saluto nazista. Inoltre, sono state coinvolte accuserelative a droga. Una perquisizione nell'appartamento di Müller a Lipsia ha rinvenuto 0,69 grammi di una miscela di cocaina e una pasticca di ecstasy. All'inizio del processo, Müller ha energicamente negato tutte le accuse.

Dalla pornostar alla celebrità televisiva

Müller proviene dalla città sassone di Oschatz. Ha lavorato come attrice di film per adulti con lo pseudonimo "Scarlet Young" prima di guadagnare popolarità come concorrente della terza stagione di RTL "The Bachelor" nel 2013.

Nel 2014, ha partecipato all'ottava stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e ha vinto. Dopo lo show, la regina della giungla è diventata un ospite frequente di vari programmi televisivi, come "Promi Big Brother" nel 2021, dove ha vinto anche lei. Come cantante pop, Müller intrattiene anche il pubblico a Mallorca.

Dopo l'annuncio del verdetto, il team legale di Melanie Müller ha pianificato di appellarsi alla sentenza, sperando di ridurre la pesante multa. Despite la sua fama televisiva, la controversia relativa all'incidente del saluto nazista si è rivelata dannosa per la sua immagine pubblica.

Nel tempo libero, Melanie Müller si gusta spesso il suo passatempo preferito - guardare programmi televisivi, inclusi reality show a cui ha partecipato in passato.

