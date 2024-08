- Melanie Müller contesta la pena inflitta

Artista Pop Melanie Müller si rifiuta di riconoscere la sua punizione per aver eseguito il saluto nazista. Il suo rappresentante legale ha avviato un appello, come comunicato dal tribunale distrettuale di Lipsia. La scorsa settimana, il tribunale ha inflitto alla 36enne ex regina della giungla di RTL una multa di 160 rate giornaliere di 500 euro ciascuna, per un totale di 80.000 euro, per aver utilizzato simboli di organizzazioni illegali e terroristiche nonché per possesso di droga.

Tribunale: Müller ha eseguito il saluto nazista più volte

Secondo il tribunale, Müller ha eseguito il saluto nazista più volte durante un concerto nel settembre 2022. Inoltre, durante una perquisizione nell'appartamento di Müller sono state trovate 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy. Il giudice del tribunale distrettuale ha superato le richieste del pubblico ministero. La procura aveva richiesto 95 rate giornaliere di 60 euro ciascuna, pari a 5.700 euro. La difesa aveva richiesto l'assoluzione in entrambi i casi.

In attesa di chiarimenti sull'appello o sulla revisione

Dopo aver ricevuto la sentenza ufficiale, la difesa ha un mese di tempo per chiarire l'appello, ha dichiarato un rappresentante del tribunale distrettuale. Se viene presentato un appello, il tribunale d'appello esamina la sentenza iniziale sia a livello legale che di fatto, portando a un nuovo esame delle prove. Al contrario, una revisione viene gestita dalla corte d'appello. La corte di revisione verifica solo se la sentenza è stata stabilita legalmente durante il processo.

Artista Pop ha contestato le accuse

Müller ha negato le accuse attraverso il suo avvocato durante il processo. Il suo avvocato, Adrian Stahl, ha sostenuto che il gesto era stato utilizzato per coinvolgere il pubblico. Inoltre, Müller non aveva affiliazioni di destra e si manteneva politicamente neutrale.

