Melania Trump sottoposta a critiche tossiche in una conversazione che critica i media "mainstream"

Nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti in corso, Melania Trump ha mantenuto un profilo basso fino ad ora. Tuttavia, in vista della pubblicazione della sua autobiografia, ha concesso un'intervista a Fox News al 54. Durante la conversazione, Melania ha sostenuto fermamente la posizione del marito.

Durante l'intervista, Melania ha accusato i democratici e i media mainstream di fomentare discordia negli Stati Uniti e di creare un ambiente sfavorevole nel paese. L'aggressione contro suo marito è stata sconvolgente, ha espresso durante la sua chiacchierata con la rete televisiva statunitense Fox News.

Politici dell'opposizione e i media mainstream hanno etichettato Donald Trump come una minaccia per la democrazia e gli hanno rivolto commenti denigratori. Questi atti hanno instillato un'atmosfera ostile e incoraggiato coloro che vogliono fare del male a suo marito, ha notato Melania. "È ora che questo finisca", ha detto, esprimendo la speranza per l'unità nazionale. Anche se il linguaggio divisivo di Donald Trump è ben noto, egli spesso bersaglia gli avversari politici con insulti e ha fatto commenti offensivi verso certi gruppi, come i migranti che entrano nel paese illegalmente.

Riflettendo sull'aggressione del luglio scorso contro suo marito a un comizio in Pennsylvania, Melania l'ha definita un "miracolo". "Credo che ci sia un guardiano invisibile che veglia su di lui, è quasi come se il paese avesse bisogno di lui", ha spiegato. Il popolo americano ha conosciuto prosperità durante il mandato di suo marito, ha detto. Guardando all'elezione di inizio novembre, ha invitato gli americani a considerare ciò che conta veramente per loro. Nel corso dell'amministrazione di suo marito, "ci sono state alcune tweet forti", ma nel complesso, "il nostro paese ha fatto bene", ha detto.

Melania ha condannato con fermezza la perquisizione dell'FBI nella tenuta di Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida nel 2022. "Mi ha indignato, sì. Un'invasione della privacy. E il modo in cui è stata eseguita", ha espresso. Una persona misteriosa ha frugato tra le sue cose durante la perquisizione, ha aggiunto. "Tutti gli individui meritano la privacy, è semplicemente ingiusto". Agenti dell'FBI hanno sequestrato documenti governativi classificati durante la perquisizione, e in seguito Donald è stato accusato di averli illegalmente conservati nella sua casa privata.

Le memorie di Melania usciranno a inizio ottobre, il che ha motivato l'intervista. Con la maggior parte del suo tempo trascorsa lontano dalla scena pubblica da quando ha lasciato la Casa Bianca, la sua presenza nella campagna del marito è stata minima. Contrariamente alle norme politiche usuali, Melania ha scelto di mantenere un ruolo minimo nella campagna del marito.

In una recente intervista, Donald Trump ha cercato di rassicurare il pubblico riguardo ai sentimenti della moglie. "Sono sicuro che lei ama suo marito", ha detto, riconoscendo che tale sentimento potrebbe sorprend

