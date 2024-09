Melania Trump fa dei commenti criptici che suggeriscono un potenziale tentativo di assassinio.

In un post condiviso sui suoi social media, Melania Trump, l'ex First Lady, solleva dubbi sull'account fornito dalle autorità riguardo all'incidente di sparatoria che ha coinvolto suo marito, Donald Trump. Esprime la sua convinzione che "c'è sicuramente altro in questa storia" e sottolinea la necessità di scoprire la verità. Questa dichiarazione arriva in vista della promozione del suo prossimo libro, in uscita a ottobre, proprio nel bel mezzo della campagna elettorale degli Stati Uniti. La 54enne promette di condividere la sua prospettiva e la storia vera nel suo libro.

La sparatoria, avvenuta durante un comizio in Pennsylvania il 13 luglio, ha lasciato Melania Trump definirla un "incidente disturbante e inaspettato". Ritiene che l'atteggiamento riservato riguardo a questa questione sia pesante. Si chiede perché il tiratore non sia stato catturato prima di iniziare a sparare. Melania ha pubblicato questo video poche ore prima del dibattito televisivo previsto tra suo marito e la candidata democratica Kamala Harris.

Speculazioni in aumento

L'incidente ha scatenato un'ondata di domande sulla risposta del Secret Service, poiché il tiratore è riuscito ad accedere a un tetto vicino con una visuale diretta del palco. Ciò ha portato a diverse teorie. Dopo l'incidente, il direttore del Secret Service ha rassegnato le dimissioni.

Donald Trump si scontrerà con Kamala Harris nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti il 5 novembre. Da quando ha lasciato la Casa Bianca, Melania ha mantenuto un profilo basso e ha fatto poche apparizioni pubbliche in supporto della rielezione di suo marito. Ha fatto solo una breve apparizione alla Convention Nazionale Repubblicana a Milwaukee a metà luglio e ha parlato nella serata finale, ma non ha tenuto un discorso. remains to be seen whether she will join her husband for the TV debate on Wednesday evening.

Non entrerò nella speculazione sui motivi delle dimissioni del direttore. Non ignorerò il fatto che ci sono ancora domande senza risposta sull'incidente.

