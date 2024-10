Melania Trump esprime il suo sostegno alle libertà di aborto in un recente video, posizionandosi in contrasto con le opinioni del marito.

L'autonomia personale è una cosa per cui mi batto fortemente. Non c'è spazio per il dibattito quando si tratta di questa libertà intrinseca con cui le donne nascono: l'autonomia personale. "Il mio corpo, la mia scelta" è ciò che racchiude veramente la precedente first lady ha espresso in un video pubblicato su X.

La sua posizione sui diritti all'aborto contrasta con quella del marito, che si avvicina al giorno delle elezioni. Donald Trump spesso si vanta dell'annullamento di Roe v. Wade, una decisione che ha eliminato le protezioni federali per l'aborto e ha portato a severe limitazioni alla procedura negli stati principalmente guidati dai repubblicani. L'ex presidente ha dichiarato, however, che vetoerebbe una proibizione nazionale dell'aborto se fosse rieletto, sostenendo che la questione dovrebbe essere gestita dagli stati individuali.

CNN ha contattato la campagna di Trump per un commento sul video della ex first lady.

La ex first lady ha mantenuto un profilo basso durante la terza campagna presidenziale del marito, ad eccezione di alcuni video rilasciati sui social media nelle ultime settimane per promuovere il suo libro in uscita. Il video che ha pubblicato giovedì conteneva un link per preordinare il libro.

Come riportato dal The Guardian, la ex first lady scrive nel suo libro: "Perché dovrebbe avere il potere di decidere qualcun altro ciò che una donna fa con il proprio corpo? Il diritto fondamentale di una donna alla autodeterminazione, alla propria vita, le consente di terminare la gravidanza se lo sceglie".

Nel frattempo, l'ex presidente si è trovato in posizioni difficili sulla questione dei diritti all'aborto durante la sua campagna, spesso cambiando idea. Recentemente ha espresso che non sostiene una misura di ballot per ampliare l'accesso all'aborto nel suo stato natale della Florida, solo un giorno dopo aver suggerito che lo avrebbe fatto. Si è anche descritto come "protettore" delle donne, sostenendo che le donne americane non si preoccuperanno dell'aborto se verrà eletto.

Mentre l'ex presidente si vanta della sua scelta di tre giudici conservatori della Corte Suprema degli Stati Uniti che hanno sostenuto il rovesciamento di Roe, ha pubblicamente riconosciuto che la questione non è stata un successo per i repubblicani che promuovono i divieti restrittivi e ha sottolineato il suo sostegno per le eccezioni nei casi di stupro, incesto e quando la vita della donna è a rischio.

Nel frattempo, la Vicepresidente Kamala Harris e altri democratici hanno rafforzato il loro impegno per "elevare l'aborto" come questione principale per le donne negli stati chiave, evidenziando le restrizioni a livello statale istituite, in parte, dalle scelte giudiziarie di Trump. Harris ha guadagnato un vantaggio sulla questione, che ha contribuito al suo vantaggio tra le votanti donne a livello nazionale e negli stati swing.

"Purtroppo per le donne in tutta l'America, il marito di Mrs. Trump ha una visione drasticamente diversa e è il motivo per cui più di un terzo delle donne americane risiede sotto un divieto all'aborto di Trump che mette a rischio il loro benessere, la loro libertà e le loro vite", ha dichiarato Sarafina Chitika, portavoce della campagna di Harris, in una dichiarazione a CNN giovedì.

Melania Trump non è la prima ex first lady repubblicana a esprimere il suo sostegno per i diritti all'aborto. Laura Bush, la moglie dell'ex Presidente George W. Bush, ha dichiarato prima dell'inaugurazione del marito che "Roe v. Wade" non dovrebbe essere rovesciato. In seguito ha sostenuto il mantenimento della legalità dell'aborto in un'intervista con CNN nel 2010 dopo che il marito aveva lasciato l'ufficio. Sua suocera, Barbara Bush, la moglie dell'ex Presidente George H.W. Bush, si è pubblicamente opposta all'inclusione dell'aborto nella piattaforma repubblicana del 1992, sostenendo che fosse una "questione personale".

Questa storia e il titolo sono stati rivisti con informazioni aggiuntive.

CNN’s Piper Hudspeth Blackburn ha contribuito a questo report.

